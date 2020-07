Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a enfin ajouté à Stadia une fonctionnalité prometteuse depuis son lancement: son contrôleur Stadia peut désormais se connecter à un téléphone Android sans fil.

Auparavant, les joueurs mobiles devaient connecter le contrôleur via un câble USB-C, ce qui rend lensemble de la configuration maladroite. Et follement, dautres manettes de jeu, telles que DualShock 4 et Xbox One Controller, fonctionnaient bien sans fil.

Il est simple de faire fonctionner votre contrôleur sans fil avec Stadia. Tant que le contrôleur et le téléphone Android sont sur le même réseau Wi-Fi et que vous disposez de la dernière version de lapplication Stadia, vous devriez pouvoir voir votre contrôleur en appuyant sur licône de la manette de jeu en haut de lécran.

Alternativement, Google dit que vous avez juste besoin de démarrer un jeu et il vous demandera de vous associer au contrôleur - bien que nous nayons pas réussi à le faire fonctionner de cette façon nous-mêmes.

Nous navons pas encore essayé de jouer aux jeux Stadia avec la manette lorsque nous ne sommes pas connectés au Wi-Fi, alors ne savez pas encore si cela fonctionne à distance via votre réseau mobile après un premier appariement / connexion ou si vous ne peut utiliser le contrôleur sans fil que sur votre réseau domestique ou à proximité dun point daccès Wi-Fi.

Le blog de Google suggère ce dernier: "Configurez votre téléphone et votre contrôleur Stadia sur le même réseau Wi-Fi, lancez un jeu et suivez les instructions de couplage à lécran. Cest aussi simple que cela!" Cependant, nous vous en informerons davantage lorsque nous aurons réussi à le tester correctement.

Vous pouvez également le tester vous-même moins cher, car Google a réduit de 10% son coloris Stadia Controller dans les coloris Just Black, Clearly White et Spicy Wasabi jusquà demain, le 2 juillet 2020.