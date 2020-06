Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google offre à tous les membres Stadia 10 £ / 10 $ sur leur prochain achat de jeu. Cela inclut les jeux coûtant 10 £ ou moins, ce qui les rend gratuits.

Cela ne sapplique quaux membres de Stadia Pro, mais comme tous les nouveaux utilisateurs obtiennent Stadia Pro automatiquement pendant un mois, plus loffre étant disponible même si vous avez été membre Pro dans le passé, cela couvre toute personne qui joue sur la plate-forme de jeux en nuage.

Les jeux que vous pouvez accrocher gratuitement incluent SteamWorld Dig et Doom 64. Alors que lédition Jotun: Valhalla récemment ajoutée ne vous coûtera que 1,99 £.

Google a également annoncé que tous les téléphones Android pouvaient désormais jouer à distance aux jeux Stadia et des commandes tactiles en jeu avaient été ajoutées.

Certains téléphones Android peuvent rencontrer de légers problèmes, il nest donc que sous forme bêta pour linstant, mais vous pouvez le découvrir par vous-même en accédant à longlet "Expériences" dans Paramètres et en appuyant sur "Jouer sur cet appareil".

En outre, un autre ensemble de smartphones OnePlus a été ajouté à la liste entièrement prise en charge.

Les OnePlus 5 et 5T, 6 et 6T et les séries 7 (7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G) sont désormais tous officiellement homologués pour lutilisation de Stadia.