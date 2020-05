Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google lancera bientôt Stadia sur Android TV, selon le code trouvé dans la dernière application Stadia.

Cela signifie quil pourrait être disponible sur les téléviseurs Nvidia Shield et les téléviseurs avec Android intégré, tels que les modèles Philips et Sony , dans les semaines ou les mois à venir.

Les chaînes découvertes dans un démontage APK se sont révélées faire référence au son 4K, HDR et 5.1 - y compris les bascules pour régler la résolution sur votre "affichage" ou "écran".

Cela a conduit 9to5Google à faire une supposition éclairée quils se réfèrent aux appareils et aux téléviseurs Android, plutôt quaux mobiles. Il y a relativement peu dappareils mobiles avec des écrans 4K et lapplication Android TV Stadia a récemment fait son apparition dans dautres rumeurs, suggérant quelle est imminente.

Maintenant que Stadia est disponible en tant que service gratuit ainsi que Pro payant, il est logique daugmenter le nombre dappareils qui peuvent y accéder. À lheure actuelle, vous ne pouvez jouer à des jeux cloud Stadia sur un téléviseur quen utilisant un Chromecast Ultra ou en branchant un PC ou un Mac sur le port HDMI dun ensemble.

Les autres nouvelles fonctionnalités de Stadia présentes dans les dernières chaînes de code de lapplication incluent le partage de liens de capture et la messagerie texte.

Plutôt que davoir à télécharger des écrans ou des vidéos capturés, vous serez probablement en mesure de les partager avec des amis directement à partir dune future version de lapplication Stadia. Et, la messagerie sera activée pour discuter avec des amis sans avoir besoin de voix.

Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur Stadia et la liste des jeux disponibles maintenant et à lavenir dans notre vaste tour d horizon ici: prix Google Stadia, essai gratuit, disponibilité, liste de jeux, appareils compatibles et comment cela fonctionne .