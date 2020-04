Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Epic Games a lancé Fortnite via le Google Play Store officiel, mais il ne semble pas très heureux à ce sujet.

Le titre populaire Battle Royale est arrivé pour les utilisateurs dAndroid environ 18 mois après sa sortie technique en tant que tiers téléchargeable depuis lextérieur du marché de Google. Epic a suggéré quil ne soit finalement lancé sur le Play Store que parce que Google avertit activement les utilisateurs dAndroid des problèmes de sécurité potentiels - même si ce nest pas vrai - dans tout téléchargement de logiciel non effectué via son Play Store.

Epic Games a fourni la déclaration suivante à Polygon :

"Après 18 mois dutilisation de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous sommes arrivés à une réalisation de base:

Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme des logiciels malveillants et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer purement et simplement les logiciels obtenus en dehors de Google Play Store.

Pour cette raison, nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store. Nous continuerons également à utiliser lapplication Epic Games et Fortnite en dehors de Google Play.

Nous espérons que Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres de toucher et de sengager dans le commerce avec les clients sur Android et dans le Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent rivaliser sur un règles du jeu équitables. "

Gardez à lesprit, maintenant que Fortnite est sorti sur la chaîne officielle Android, Epic devra payer à Google une réduction de 30% pour tous les achats intégrés effectués dans Fortnite. En outre, le PDG dEpic, Tim Sweeney, a été très critique à légard de la taxe sur lApp Store de Google dans le passé.

En 2018, par exemple, il a déclaré que les taxes sur les magasins dapplications de Google et dApple étaient disproportionnées par rapport au coût des services que leurs plates-formes fournissaient aux développeurs, quil a résumé comme "le traitement des paiements, la bande passante de téléchargement et le service client".