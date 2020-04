Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a ajouté des capacités de son surround 5.1 à sa version de navigateur Chrome de Stadia .

Après avoir augmenté la qualité vidéo du navigateur à 4K pour les membres Pro à la fin du mois de mars, il a suivi avec laudio - offrant aux propriétaires de PC la même expérience que ceux qui jouent sur un Chromecast à la télévision.

Il semble également que le son 5.1 fonctionnera pour les utilisateurs de Mac (contrairement à 4K, qui nest pas disponible pour lincompatibilité avec le GPU), bien que nous ne layons pas encore confirmé.

La dernière mise à jour comprend également un clavier à lécran pour le jeu sur le Web, qui sera disponible lorsque vous aurez connecté une manette de jeu à Stadia.

Et, vous recevrez désormais des notifications sur la qualité de la connexion lorsque vous jouez sur un appareil mobile.

Plus tôt cette semaine, Google a également annoncé quil avait abandonné la "Base" au nom de son plan dabonnement gratuit dentrée de gamme - qui sappelle désormais "Stadia".

Cela signifie quil existe deux plans: Stadia et Stadia Pro.

Il a également lancé son incitatif de deux mois gratuits, donnant à tous ceux qui souscrivent un essai gratuit à Stadia Pro et laccès à la bibliothèque de jeux gratuits qui sont proposés: Destiny 2, Grid, Gylt, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks ( sur les piles), SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest: Hero of Gilgamech.

Les membres actuels de Stadia Pro ne seront pas facturés pendant deux mois.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon de vous inscrire gratuitement à Stadia Pro ici .