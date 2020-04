Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google lance un niveau Stadia gratuitavec deux mois de Stadia Pro. Il est en fait déployé au cours des 48 prochaines heures, à partir du 8 avril.

Si vous avez Gmail, vous pouvez facilement vous inscrire à Google Stadia. Il suffit d'aller sur Stadia.com ou de télécharger l'application Stadia sur Android ou iOS. Vous pouvez jouer sur votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou votre tablette Chrome OS à l'aide d'une manette USB (ou d'une souris et d'un clavier). La version gratuite de Stadia est limitée à une résolution 1080p, 60fps et son stéréo. Mais tous ceux qui se joignent auront également accès gratuitement à la version premium, Stadia Pro, pendant deux mois.

Stadio Pro vous mettra à niveau vers le gameplay 4K HDR. Google a déclaré que quatorze pays seront en mesure d'accéder à ce procès de deux mois de Stadia Pro. Les utilisateurs de ces pays auront neuf jeux, dont GRID, Destiny 2 : The Collection et Thumper. Vous pouvez acheter et garder différents jeux sur le service.

Après la fin de la période d'essai de deux mois de Stadia Pro, le niveau gratuit de Stadia reprendra. Si vous décidez de passer à nouveau à un abonnement Stadia Pro, notez simplement que cela coûte 8,99 £par mois au Royaume-Uni (9,99 $aux États-Unis).

Cependant, en raison de la pandémie et de l'afflux de personnes en ligne, Google prévoit de changer temporairement la résolution d'écran par défaut du service de 4K à 1080p. « La grande majorité des utilisateurs d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable ne remarqueront pas une baisse significative de la qualité du jeu », explique Google.

Google a également déclaré que les utilisateurs de Stadia peuvent modifier leurs options d'utilisation des données dans l'application.