Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les membres Stadia Pro bénéficient non seulement dun streaming vidéo 4K HDR et dun son 5.1, mais ils bénéficient également de jeux gratuits chaque mois dans le cadre de leur abonnement.

Depuis le lancement, les membres Pro ont reçu Destiny 2, Grid, Zombie Army 4 , Serious Sam et bien dautres jeux - le tout dans le cadre des frais mensuels de 8,99 £ / 9,99 $.

Et, avec Stadia Pro désormais disponible gratuitement pendant un mois pour les nouveaux membres, cela signifie que tout le monde peut en profiter dès maintenant.

Quatre nouveaux jeux gratuits ont maintenant été annoncés, voici donc les titres daoût 2020 auxquels vous pouvez jouer sur la plate-forme de jeu en nuage Stadia sans frais supplémentaires.

Disponible à partir du 1er août 2020

Strange Brigade est un jeu multijoueur coopératif de Rebellion - le développeur derrière les séries Sniper Elite et Zombie Army. Il présente son humour caractéristique et dexcellents moments de cinéma en matinée.

Disponible à partir du 1er août 2020

Le jeu qui a lancé toute la série Metro FPS, Metro 2033 est un excellent récit de survie dans un système de tube russe après que la dévastation nucléaire a rendu lair au-dessus du sol mortel.

Disponible à partir du 1er août 2020

Le jeu daventure de survie Kona vous emmène dans des endroits difficiles du nord du Québec, au Canada, où vous découvrirez un mystère de meurtre aux nuances surnaturelles.

Disponible à partir du 1er août 2020

Fortement basé sur des rythmes de danse, les shoot-em-up Just Shapes & Beats peuvent être joués seuls ou avec jusquà quatre joueurs. Vous devez essentiellement éviter et combattre dans des environnements qui changent et vibrent avec la musique.

Pour utiliser les jeux de ce mois (et tous les jeux encore disponibles dans le cadre de labonnement Stadia Pro), suivez les instructions ci-dessous:

Ouvrez lapplication Stadia sur Android ou iOS, ou accédez à la page Web Stadia dans Google Chrome.

Ouvrez la boutique via longlet en bas (téléphone) ou en haut (navigateur Chrome).

Si vous êtes connecté, vous devriez voir "Jeux Stadia Pro" comme deuxième menu déroulant.

Appuyez ou cliquez sur chaque jeu que vous navez pas encore réclamé et cela vous mènera à leur page individuelle.

Appuyez ou cliquez sur «Réclamer».

Le jeu est maintenant dans votre bibliothèque pour jouer aussi souvent que vous le souhaitez tant que vous continuez à vous abonner à Stadia Pro.

Notez que les jeux sont souvent retirés de la liste Stadia Pro et ne peuvent donc plus être utilisés par la suite. Cependant, ils restent dans votre bibliothèque pour jouer.

Écrit par Rik Henderson.