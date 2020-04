Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les membres Stadia Pro bénéficient non seulement d'un streaming vidéo 4K HDR et d'un son 5.1, mais aussi de jeux gratuits chaque mois dans le cadre de leur abonnement.

Depuis le lancement, les membres Pro ont reçu Destiny 2, Grid, Gylt, Metro Exodus et bien d'autres jeux - le tout dans le cadre des frais mensuels de 8,99 £/9,99 $.

Trois nouveaux jeux gratuits ont été annoncés, donc voici les titres d'avril 2020 que vous pouvez jouer sur la plateforme de jeux en nuage Stadia sans frais supplémentaires.

Disponible à partir du 1er avril 2020

Avec la collection Serious Sam vous obtenez trois tireurs à la première personne classiques en un seul : Serious Sam HD : The First Encounter, Serious Sam HD : The Second Encounter et Serious Sam 3. Ils ne se prennent pas trop au sérieux - ce qui est vraiment ironique - et offrent beaucoup de plaisir fou.

Disponible à partir du 1er avril 2020

Spitlings est un jeu d'action à quatre joueurs bonkers inspiré par les graphismes simples et le gameplay d'antan. Cependant, quand vous arrivez à cracher vos dents l'un à l'autre pendant que vous rebondissez, il y a plus qu'une touche de folie moderne à ce sujet aussi.

Disponible à partir du 1er avril 2020

Actuellement une exclusivité Stadia, Stacks On Stacks (On Stacks) est un jeu de puzzle de construction de tour 3D, avec des graphismes et des situations fous. Le concept est simple, il suffit de placer des blocs les uns sur les autres sans qu'ils renoncent tous, mais il devient diaboliquement difficile à certains moments et a une sensation « juste une fois de plus » à ce sujet.

de ce mois-ci (et tous les jeux encore disponibles dans le cadre de l'abonnement Stadia Pro), suivez les instructions ci-dessous :

Ouvrez l'application Stadia sur Android ou iOS, ou accédez à la page Web Stadia dans Google Chrome.

Ouvrez le magasin via l'onglet en bas (téléphone) ou en haut (navigateur Chrome).

Si vous êtes connecté, vous devriez voir « Jeux Stadia Pro » comme deuxième menu déroulant.

Appuyez ou cliquez sur chaque jeu que vous n'avez pas encore réclamé et qui vous mènera à leur page individuelle.

Appuyez ou cliquez sur « Réclamer ».

Le jeu est maintenant dans votre bibliothèque pour jouer aussi souvent que vous le souhaitez tant que vous continuez à vous abonner à Stadia Pro.

Notez que les jeux sont souvent retirés de la liste Stadia Pro, donc ne peuvent plus être échangés par la suite. Cependant, ils restent dans votre bibliothèque pour jouer.