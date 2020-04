Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google accueillera sa première présentation Stadia Connect de 2020 plus tard dans la journée.

À partir de 17h BST (9h PT, midi HE), lévénement mettra en évidence de nouveaux titres à venir sur la plate-forme de jeu cloud . Nous devrions également obtenir des mises à jour sur dautres fonctionnalités et plans.

Par exemple, nous devrions découvrir quels jeux gratuits seront disponibles pour les membres de Stadia Pro en mai.

Voici donc comment regarder lévénement en ligne tel quil se produit.

Le premier Stadia Connect de 2020 débutera à 9h HP aujourdhui, mardi 28 avril. Voici les horaires de votre région:

Côte ouest des USA - 9h PT

Côte est des États-Unis - 12 h HE

Royaume-Uni - 17 h 00 BST

Europe centrale - 18h CEST

Nous espérons accueillir le flux de lévénement en ligne ici sur Pocket-lint. Nous ajouterons la vidéo à cette page lorsquelle sera disponible.

Il devrait également être disponible sur YouTube et sur dautres chaînes Stadia.

Google na pas révélé grand-chose sur lévénement à venir, juste quil mettra en évidence de nouveaux jeux et une chance "dentendre léquipe".

Il est temps pour un autre #StadiaConnect ! Branchez-vous ce mardi 4/28 9AM PT / 6PM CET sur YouTube pour entendre léquipe et voir quelques nouveaux jeux arriver à Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3 - Stadia (@GoogleStadia) 24 avril 2020

Stadia Pro est actuellement gratuit pendant deux mois (pendant le verrouillage), vous pouvez donc lessayer par vous-même et décider si vous souhaitez continuer à payer pour ladhésion Pro (et ses avantages), ou continuer à payer gratuitement au fur et à mesure régime Stadia gratuit et standard.

Pour en savoir plus, consultez larticle expliqué sur les stades de Pocket-lint ici .