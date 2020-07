Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La plate-forme de jeu en nuage de Google est disponible dans 14 pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, sous ses formes payantes et gratuites.

Appelé Stadia , il sagit du " Netflix des jeux " de la société - en quelque sorte - avec des jeux hébergés sur des serveurs distants et des vidéos diffusées sur des appareils connectés, notamment des smartphones, des tablettes, des ordinateurs et des téléviseurs.

Mais que propose Stadia? Et en quoi diffère-t-il des autres services de jeux en nuage?

Google Stadia est un service de jeu en nuage dans lequel les jeux peuvent être achetés et joués, mais ne doivent pas être téléchargés sur une console ou un PC.

En effet, via plusieurs appareils connectés, y compris des téléphones, des ordinateurs portables et des téléviseurs, vous jouez au jeu en temps réel, mais il est en fait exécuté sur un serveur Stadia distant ailleurs dans le monde. La vidéo du jeu est transmise à votre appareil sur Internet, tandis que les codes de contrôle dun contrôleur de jeu sont envoyés dans lautre sens.

Le plus grand obstacle que dautres services similaires ont rencontré au fil des ans est la latence - le temps quil faut entre le moment où vous déplacez la manette du contrôleur ou appuyez sur un bouton jusquà laction qui se produit à lécran.

Mais là où Stadia diffère des autres plates-formes, telles que Nvidia GeForce Now et PlayStation Now , cest que ses serveurs sont placés dans un grand nombre dendroits à travers le monde. Cela réduit la distance entre le joueur et un serveur à partir duquel diffuser.

De plus, Google a développé un contrôleur Stadia dédié qui se connecte à Internet directement via Wi-Fi, plutôt que sur votre appareil (lorsque vous jouez à la maison, au moins). Cela signifie quil envoie les codes de contrôleur sans avoir à les soumettre dabord à votre téléphone, tablette ou autre appareil connecté. Cela réduit les millisecondes de latence et, dans les jeux, cest vraiment important.

Habituellement, sur une plate-forme de jeu en nuage, une fois que vous avez appuyé sur un bouton, le signal doit être transmis (le plus souvent via Bluetooth) à lappareil récepteur, puis envoyé via une connexion Internet. Il est ensuite lu par lappareil source, renvoyé vers lappareil récepteur, puis transmis à votre téléviseur (si vous nutilisez pas lécran dun smartphone ou dune tablette). Chacune de ces actions prend du temps et cela peut être vital pour des expériences de jeu fluides, car des millisecondes peuvent faire la différence entre éviter une balle ou se faire tirer au visage.

La seule clé en main - en termes de latence - est que lorsque vous jouez sur un appareil mobile, tel quun téléphone Pixel, vous devrez connecter le contrôleur via Bluetooth si vous souhaitez lutiliser sans fil, car Stadia utilisera vos données mobiles jouer. Vous pouvez également le connecter via un câble, ce qui réduira cette latence supplémentaire. En effet, cest la seule option actuellement disponible, jusquà ce que la connectivité mobile sans fil soit activée .

Google Stadia na pas besoin dun appareil dédié, sauf pour un contrôleur, car il est jouable via des appareils connectés existants.

Pour une utilisation sur ordinateur, Stadia fonctionne via le navigateur Internet Google Chrome. Il est donc disponible sur PC et Mac sans logiciel ou appareil dédié supplémentaire.

Il fonctionnera également avec dautres appareils connectés à temps, notamment les téléviseurs, les téléphones et tablettes Android supplémentaires, ainsi que liPhone et liPad. Cependant, vous ne pouvez le lire que sur un téléviseur utilisant un Chromecast Ultra pour le moment.

Et, bien que des applications Android et iOS soient actuellement disponibles, seules les premières peuvent jouer à des jeux sur Stadia. Lapplication iOS ne fonctionne actuellement que comme bibliothèque et vitrine.

Tous les téléphones Android ont récemment été ajoutés à la liste des appareils disponibles, bien que la majorité ne fonctionne quen mode «Expérience». Cela signifie quils ne sont pas officiellement pris en charge à moins quils ne figurent dans la liste de téléphones optimisée ci-dessous.

Cependant, vous pouvez toujours exécuter Stadia sur dautres combinés Android en accédant à longlet "Expériences" dans les paramètres et en appuyant sur "Jouer sur cet appareil". Il peut y avoir des bogues ou des problèmes.

Cependant, les téléphones suivants sont garantis pour exécuter Stadia sans aucune erreur:

Téléphone Asus ROG

Asus ROG Phone II

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3A

Google Pixel 3A XL

Google Pixel 4

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Téléphone Razer

Téléphone Razer 2

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

En plus du contrôleur Stadia dédié, les utilisateurs de téléphones compatibles peuvent associer un contrôleur Xbox One ou PlayStation DualShock 4 à leur appareil via Bluetooth pour jouer à des jeux Stadia.

Les commandes tactiles sont également disponibles lorsque vous jouez à des jeux sur des appareils mobiles, bien que les jeux les plus compliqués soient difficiles à jouer en utilisant lécran.

Nous ne savons pas encore quand ou si les appareils iOS seront pris en charge.

Il existe deux niveaux dabonnement: Stadia Pro, qui est payant, et Stadia simple, un plan daccès gratuit.

Labonnement à Stadia Pro coûte 8,99 £ par mois au Royaume-Uni, 9,99 $ par mois aux États-Unis. Cela donne aux utilisateurs un gameplay jusquà 4K HDR et un son surround 5.1. Cependant, vous devez toujours acheter la majorité des jeux en plus.

En effet, si ladhésion à Stadia Pro permet aux utilisateurs d ajouter quelques jeux gratuits par mois à leurs bibliothèques - un peu comme PlayStation Plus et Xbox Live Gold - ce nest pas un service à volonté.

Un ensemble Stadia Premiere Edition est disponible sous forme de pack de démarrage. Au prix de 119 £ (129 $), il comprend un contrôleur Clearly White Stadia, un Chromecast Ultra capable de diffuser du jeu 4K HDR sur votre téléviseur et trois mois de Stadia Pro.

Labonnement à Stadia Pro est disponible gratuitement pendant un mois . Les nouveaux abonnés bénéficient dun abonnement complet à Stadia Pro sans frais pendant une période dessai. Il reviendra ensuite à 8,98 £ / 9,99 $ une fois lessai terminé, mais vous pouvez facilement vous désabonner avant cette date .

Le plan alternatif était à lorigine connu sous le nom de Stadia Base, mais il sagit maintenant de lancien Stadia. Cest un plan de paiement à lutilisation - vous devez acheter des jeux individuellement, comme avec Pro, mais nobtenez aucun jeu mensuel gratuit inclus. Le Stadia standard est également limité à un maximum de 1080p et de son stéréo. Lavantage, cependant, est que vous navez pas à payer de frais dabonnement mensuels.

Vous pouvez revenir à labonnement gratuit à Stadia une fois votre essai gratuit de Stadia Pro terminé.

Avec les deux options dabonnement, les jeux achetés seront à jamais attribués à votre compte Stadia et vous pourrez y jouer aussi souvent que vous le souhaitez.

Le prix des nouveaux jeux est déterminé par les développeurs et les éditeurs. Ils sont à peu près au même prix que les titres de console.

Des contrôleurs Stadia séparés sont disponibles dans les coloris Just Black, Clearly White et Wasabi à 59 £ (69 $) chacun.

La liste des jeux Stadia ne cesse de sallonger (après un début raisonnablement maigre), avec plus de 100 jeux prévus pour la sortie avant la fin de 2020.

Voici la liste des jeux confirmés jusquà présent:

Assassins Creed: Odyssey

Attaque sur Titan 2: bataille finale

Borderlands 3

Crayta

Darksiders Genèse

Destin 2

Doom 64

Doom éternel

Dragon Ball Xenoverse 2

Embr (accès anticipé)

F1 2020

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Soyez emballé *

la grille

Gylt *

Jotun: édition Valhalla

Just Dance 2020

Juste des formes et des bateaux

Bétail

Petits cauchemars

Mondes perdus: au-delà de la page *

Metro 2033 Redux

Metro Exodus

Metro Last Light Redux

Monopole

Monster Boy et le royaume maudit

Monster Energy Supercross - Le jeu vidéo officiel 3

Mortal Kombat 11

MotoGP 20

NBA 2K20

Voyageur octopathe

Applaudissements à une main (accès anticipé)

Les orcs doivent mourir 3

Panzer Dragoon: Remake

Champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG)

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Collection Serious Sam

Shadow of the Tomb Raider

Crachats *

Piles sur piles (sur piles) *

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

SteamWorld Quest: Main de Gilgamech

Séparé: édition Eldritch

Très chaud

Léquipage 2

The Elder Scrolls en ligne

Le test de Turing

Panpan

Tomb Raider: édition définitive

Point darrêt de Tom Clancys Ghost Recon

Tom Clancys The Division 2

Essais en hausse

Rupture de vague

Wolfenstein: Youngblood

Zombie Army 4: Dead War

Assassins Creed Valhalla

Porte de Baldur III

Céleste

Refrain

Cris Tales

Cyberpunk 2077

Mort à la lumière du jour

Détruisez tous les humains!

Condamner

El Hijo - Un conte du Far West

Far Cry 6

FIFA

Dieux et monstres

Gunsport

Bonjour voisin

Hitman 3

Kona

Lara Croft et le temple dOsiris

Madden NFL

Les Avengers de Marvel

Monster Jam Steel Titans

NBA 2K21

Parias

Outriders: Voyage dans linconnu

Tour de la PGA 2K21

Relicta

République

Rocher des âges 3

Sekiro: les ombres meurent deux fois

Serious Sam 4

Tireur délite 4

Star Wars Jedi: Ordre déchu

Brigade étrange

Super Bomberman R en ligne

Superhot: suppression du contrôle mental

Watch Dogs Légion

Windbound

Windjammers 2

Léquipe Stadia a annoncé quelle développerait également ses propres jeux propriétaires, mais nous ne nous attendons pas à en voir au moins avant la fin de 2020.

* Ces jeux sont exclusifs à Stadia, du moins au départ.

Google affirme que Stadia est capable dexécuter des jeux jusquà 4K HDR et à 60 images par seconde.

Il est également capable de produire un son surround 5.1 via Chromecast et le navigateur Chrome. Cependant, toutes les performances vidéo et la qualité sonore seront déterminées par votre connexion haut débit et nécessiteront un abonnement Stadia Pro (labonnement standard à Stadia maximum est de 1080p).

Pour la meilleure expérience - 4K HDR à 60 ips et avec un son 5.1 - vous avez vraiment besoin dune vitesse recommandée de 35 Mbps. Cependant, les jeux fonctionneront toujours à partir dune vitesse minimale absolue recommandée de 10 Mbps. Vous serez probablement limité à 720p et stéréo, mais devriez toujours obtenir 60fps.

Vous pouvez vérifier votre vitesse à laide dun test en ligne dédié ici .

Google affirme audacieusement que, dans le futur, Stadia sera capable de diffuser en continu jusquà 8K et à 120 ips. Cependant, cela est encore loin et nécessitera des vitesses Internet beaucoup plus élevées que de nombreuses moyennes nationales.

REMARQUE: la résolution des jeux Stadia est déterminée par les développeurs et les éditeurs, et non par Google. Ainsi, bien que vous soyez un membre Pro et que vous ayez un Chromecast Ultra ou un PC compatible exécutant le navigateur Chrome, un jeu peut ne pas émettre de 4K HDR natif. Et bien que vous puissiez recevoir de la vidéo 4K HDR de votre côté, vous constaterez peut-être que le jeu, tel que Destiny 2, est verrouillé sur 1080p pour des performances.

Stadia est disponible dans les pays suivants: Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Suède.

Google prévoit détendre le service à dautres pays et régions plus tard en 2020.

Vous pouvez lire notre examen complet et approfondi de Stadia ici: Examen de Google Stadia: la plate-forme de jeu en nuage que nous méritons .

Écrit par Rik Henderson.