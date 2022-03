The Walking Dead : Last Mile est un jeu interactif en direct sur Facebook

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a un tout nouveau type de jeu Walking Dead qui sort - The Walking Dead : The Last Mile va être ce que les créateurs Genvid Entertainment et Skybound Entertainment appellent un "événement en direct massivement interactif".

Cela va être exclusif aux plates-formes de jeu et de montre de Facebook, donc d'après les sons de celui-ci, la seule interaction sera en tant que groupe de téléspectateurs regardant un flux régulier et votant vraisemblablement sur les décisions et les résultats.

Skybound Entertainment a été fondé par Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead, vous pouvez donc supposer qu'il apportera un ton et une histoire qui correspondent parfaitement aux sombres histoires de la série.

Cela dit, avec seulement un logo pour le jeu révélé jusqu'à présent, il reste encore beaucoup de questions flottantes.

D'une part, nous supposons que ce sera un jeu en direct, pas un jeu d'action en direct, bien que selon la façon dont les choses fonctionnent, cela pourrait finir par ressembler un peu à l'intrigante expérience Bandersnatch de Black Mirror il y a quelques années.

L'annonce du jeu indique que les joueurs pourront influencer les événements du jeu "minute par minute, jour par jour, semaine par semaine", donc il semble certainement que l'idée sera de se connecter à plusieurs reprises sur une période de semaines.

À quoi ressemblera exactement le jeu et comment il jouera pour son public sera probablement détaillé dans le temps, et nous sommes également curieux de savoir quand il sera réellement disponible pour jouer ou être diffusé.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Max Freeman-Mills.