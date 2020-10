Facebook lance des jeux cloud gratuits en version bêta aux États-Unis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook se lance dans le cloud gaming, avec des jeux cloud gratuits, qui sera lancé en version bêta à partir du 26 octobre.

Contrairement à des concurrents comme Google , qui propose un service de jeu en nuage autonome, Facebook ajoute des jeux en nuage à son application, auxquels vous pouvez jouer gratuitement dès maintenant. Gardez à lesprit que ce nest pas la première incursion de Facebook dans les jeux. Vous vous souvenez de ces titres basés sur Flash, et plus tard, des jeux instantanés HTML5? Ils existent toujours et sont disponibles aux côtés des jeux cloud sur Facebook.

Allez simplement dans la section Jeux de Facebook et si vous voyez un jeu, cliquez dessus pour commencer à jouer. Facebook introduira également des démos de «publicités jouables dans le cloud» dans le fil dactualité, pour attirer ceux qui naccèdent jamais à longlet Jeux. Facebook a déclaré avoir développé un système de progression croisée lié à votre connexion Facebook, afin que vous puissiez commencer à jouer sur le Web, passer à lapplication mobile et votre progression sera synchronisée.

Les jeux cloud gratuits de Facebook sont accessibles via le Web et lapplication Facebook sur Android. Ils ne sont pas sur iOS pour le moment, Facebook disant quil est "interdit" de lancer des jeux dans le navigateur. Les jeux ne sont également lancés quaux États-Unis. Ils auront un déploiement limité pour commencer dans des États comme la Californie et le Texas ainsi que dans dautres États du nord-est et du centre de lAtlantique.

La liste des titres initiaux comprend des ports Android, comme Asphalt 9 et Mobile Legends: Adventure, ainsi que PGA Tour Golf Shootout et Solitaire: Arthurs Tale. Dautres seront lancés "dans les semaines à venir", comme Red Bulls Dirt Bike Unchained.

À terme, les jeux cloud de Facebook pourraient être intégrés à Facebook Gaming , un service de streaming de type Twitch. Lidée est quun streamer pourrait commencer à jouer à un jeu en nuage sur Facebook, puis envoyer une URL de partage à quelquun et commencer à jouer avec lui ou elle en streaming.

Écrit par Maggie Tillman.