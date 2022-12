Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Fortnite a toujours été le roi du crossover et il récidive avec le chapitre 4 saison 1 avec Geralt et Doom Slayer qui font une apparition.

La prochaine grande nouveauté de Fortnite est maintenant en ligne avec le chapitre 4 saison 1 qui propose une toute nouvelle carte et bien d'autres choses encore. L'un de ces éléments est un nouveau personnage appelé Selene, disponible dès le départ. Mais les choses vont devenir intéressantes pour les fans de The Witcher à la mi-saison lorsque Epic Games ajoutera Geralt de Rivia comme skin du Battle Pass.

Comme toujours, le Battle Pass coûte 950 V-Bucks et au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez des objets et autres. Geralt sera débloqué via ce Battle Pass, tout comme Doom Slayer - de DOOM, bien sûr. Les autres skins déblocables sont Massai, Dusty, Nezumi, Helsie et The Ageless. Le déblocage de Geralt ne sera pas disponible avant la fin de la saison, selon Epic.

La dernière saison comprend de nombreuses autres modifications et améliorations et utilise le moteur Unreal 5.1, ce qui en fait la meilleure version de Fortnite à ce jour sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Tout cela se déroulera sur une toute nouvelle île avec de nouveaux points d'intérêt qui incluent la Citadelle, la Place de l'enclume et le Bastion brutal.

La nouvelle saison de Fortnite est en cours dès maintenant et vous pouvez vous-même y participer. Vous pouvez jouer à Fortnite sur à peu près n'importe quoi en ce moment et le téléchargement est bien sûr gratuit.

Écrit par Oliver Haslam.