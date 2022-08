Dragon Ball s'invite dans Fortnite dans le cadre d'une énorme collaboration.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La collaboration que les fans d'anime attendaient est arrivée : Fortnite et Dragon Ball se sont enfin associés.

Lorsque le compte Twitter de Fortnite a annoncé la campagne il y a quelques jours, il est devenu le tweet le plus consulté de l'histoire du jeu, ce qui montre à quel point l'appétit est encore grand pour les collaborations avec les grands noms.

C'est une collaboration assez impressionnante, avec quatre skins ajoutés au jeu sous la forme de Son Goku, Vegeta, Bulma et Beerus.

Il y a aussi de nouveaux Back Blings, des pioches, des planeurs et des Emotes à récupérer dans la boutique d'objets, dont certains comme l'emote Charging Up qui sera immédiatement mémorable.

L'île reçoit de nouvelles variables, avec une arme énergétique Kamehameha à trouver et à utiliser, ainsi que le nuage Nimbus (Kintoun) qui vous permet de voler à volonté.

Un nouvel événement, le Dragon Ball Super Episode Festival, se déroulera jusqu'au 17 septembre 2022 et permettra aux joueurs de se rendre sur une île découverte à thème où ils pourront même se détendre et regarder des épisodes de la série ensemble, tandis qu'une île aventure arrivera le 19 août 2022 pour encore plus de divertissement à thème.

Vous pouvez trouver tous les détails sur le site Web de Fortnite ici, car il y a beaucoup d'autres choses à se mettre sous la dent si vous voulez profiter au maximum de ce partenariat tant qu'il dure.

Écrit par Max Freeman-Mills.