Fortnite et Among Us font un crossover.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Epic Games embrasse pleinement Among Us en l'ajoutant à la longue liste étoilée des propriétés qu'il a croisées avec Fortnite, grâce à de nouveaux objets cosmétiques.

Tous ceux qui achèteront Among Us ou sa monnaie de jeu sur l'Epic Games Store au cours de l'année prochaine (jusqu'au 9 juin 2023) recevront automatiquement de nouveaux objets cosmétiques et un émote dans Fortnite.

C 'EST ICI



Rassemblez vos coéquipiers (ou imposteurs ?) et préparez-vous à partir dans le Battle Bus - nous envahissons @FortniteGame!



achetez Among Us ou Stars dans le lanceur Epic Games dès maintenant pour obtenir le Bling Back et l'émote Distraction Dance de vos coéquipiers dans Fortnitehttps://t.co/rjSgko3EVX pic.twitter.com/LmJHZJ2s6S- Among Us (@AmongUsGame) 9 juin 2022

Le bling-bling arrière est votre propre petit membre d'équipage Among Us, dans la couleur de votre choix, et il réagira à ce que vous faites pendant le jeu.

Il réagira à ce que vous ferez pendant le jeu. Vous obtiendrez également une émote de danse de distraction pour détourner l'attention de votre imposture.

Comme Among Us ne coûte que 3,99 £, il s'agit d'un moyen assez bon marché d'obtenir un objet mignon dans Fortnite, même si le bling-bling arrière et la danse seront apparemment aussi disponibles séparément dans la boutique du jeu à un moment donné.

Si vous avez déjà acheté Among Us sur l'Epic Games Store, il vous suffira d'acheter un pack de Among Us Stars pour obtenir vos objets en jeu.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021 : Certaines offres sont toujours en cours Par Maggie Tillman · 10 Juin 2022

Vous pouvez trouver tous les détails en petits caractères auprès d'Epic ici, au cas où vous ne seriez pas sûr de savoir comment tout cela fonctionne exactement.

Écrit par Max Freeman-Mills.