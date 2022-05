Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société Quixel, spécialisée dans les ressources matérielles, a créé une bande démo d'Unreal Engine 5 qui vous fera saliver sur l'avenir des jeux vidéo.

La société, qui fournit aux développeurs des ressources 3D photoréalistes à utiliser dans l'UE, a demandé à différents artistes de créer leurs propres visions à l'aide du dernier moteur d'Epic Games. Ils devaient utiliser les Megascans de Quixel - des modèles 3D et 2D construits à partir de scans du monde réel - ainsi que d'autres jeux Unreal et construire un environnement unique en trois jours seulement.

Le projet s'intitulait "Ninety Days", avec 40 environnements différents créés au total sur cette période. Et nous sommes convaincus que vous serez aussi impressionnés que nous par le résultat final.

"Travailler sur plusieurs environnements différents qui véhiculent des histoires et des ambiances variées a été extrêmement rapide et itératif en utilisant Unreal Engine 5 et Quixel Megascans", a déclaré Alex Tucker, artiste spécialiste des environnements cinématiques.

"Ce projet m'a fait prendre conscience de la rapidité avec laquelle on peut monter des scènes qui atteignent le niveau de détail des films d'animation en temps réel."

En plus de présenter l'Unreal Engine 5 et la base d'actifs de Quixel, la bobine d'excitation nous donne un aperçu de ce qui pourrait être possible dans les jeux complets pour PC et consoles à l'avenir.

Les nouveaux jeux Tomb Raider et Witcher sont tous deux construits à l'aide de UE5, par exemple, pour PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

