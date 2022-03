Doctor Who est le dernier à venir sur Fortnite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC a dévoilé un nouveau lien avec la culture pop avec Fortnite et cette fois c'est l'icône de la télévision britannique Doctor Who qui reçoit le traitement complet.

Contrairement à certains des événements croisés précédents du jeu, cela apporte une toute nouvelle île à la fête, plutôt que d'intégrer des éléments dans l'offre principale de la bataille royale.

L'île à thème accueillera essentiellement une petite campagne à laquelle les joueurs pourront jouer, essayant de comprendre pourquoi le Tardis s'est écrasé et essayant de le réparer, avec quatre endroits à visiter.

À travers ces joueurs rencontreront des ennemis emblématiques comme les Cybermen et les Daleks, et auront la chance de se battre pour ou contre les Time Lords contre leurs plus anciens ennemis.

Si vous voulez quelque chose d'un peu plus relaxant et décontracté, il y aura également un musée Doctor Who où les joueurs pourront découvrir des reconstitutions détaillées de costumes et de créatures classiques, et découvrir l'histoire de l'un des personnages les plus durables de la télévision.

La nouvelle île devrait être disponible à partir d'aujourd'hui et accessible en entrant le code d'île suivant - 3610-1396-4646.

Fait intéressant, la BBC affirme qu'il s'agit d'une expérience créée de manière indépendante qui n'a rien à voir avec Epic Games, bien que le nombre de nouveaux modèles qu'elle utilise suggère que les choses pourraient être légèrement plus compliquées dans les coulisses que cela ne les fait sonner.

Écrit par Max Freeman-Mills.