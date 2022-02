Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fortnite a confirmé son prochain crossover : Uncharted.

Epic Games a commencé à taquiner cette collaboration en février avec un site Web de chasse au trésor, où les joueurs devaient résoudre un mot de passe à 14 caractères. Le mot de passe - sicparvismagna - a été rapidement résolu et a déverrouillé une bande-annonce croisée Uncharted Fortnite. Le teaser de 25 secondes révèle qu'à partir du 17 février 2022, l'acteur Tom Holland reviendra à Fortnite - cette fois, via un nouveau skin Nathan Drake.

Holland joue Drake dans un prochain film Uncharted de Columbia Pictures.

La bande-annonce du crossover Fortnite montre Drake et Chloe Frazier avec différentes armes, véhicules et autres rappels à la franchise de jeux vidéo de 15 ans . Nathan et Chloé ont chacun deux choix de tenues : l'une pour les rôles de films de Holland et Sophia Ali, et l'autre pour Nathan et Chloé de Uncharted 4 : A Thief's End en 2016. (Chloé a aussi un troisième style sans veste).

Gardez à l'esprit qu'il s'agit de la deuxième apparition de Holland sur Fortnite après avoir rejoint le jeu en tant que Spider-Man en décembre 2022.

Quant au nouveau film Uncharted, il s'agit de Drake et de son partenaire qui se lancent dans une quête dangereuse pour trouver le "plus grand trésor jamais trouvé" tout en traquant le frère perdu depuis longtemps de Drake.

Uncharted premières directement après le crossover Fornite. Il devrait faire ses débuts dans les salles nord-américaines le vendredi 18 février 2022.

Écrit par Maggie Tillman.