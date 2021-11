Fermeture de Fortnite en Chine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un article traduit sur le site Web de Fortnite annonce que le test "est terminé" et quEpic Games fermera les serveurs chinois de Fortnite le lundi 15 novembre 2021. À partir de cette date, les joueurs ne pourront plus sinscrire ni télécharger. Fortnite et les utilisateurs existants ne pourront pas se connecter.

"Merci à tous ceux qui sont montés dans le bus et ont participé au test Fortnite!" le post lit.

Epic na pas expliqué pourquoi il fermerait la version chinoise du jeu, mais cette décision intervient quatre mois après que le gouvernement chinois a réprimé la durée pendant laquelle les enfants sont autorisés à jouer. Depuis août, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent jouer aux jeux vidéo que trois heures par semaine.

Il sagit de la dernière dune vague de restrictions que la Chine a imposées aux jeux pour enfants. En 2019, le gouvernement a interdit aux enfants de jouer entre 22h et 8h. Tencent, qui détient 40% dEpic Games, a même créé un système de reconnaissance faciale pour attraper les enfants en train de jouer après le couvre-feu.

Le jeu mis à disposition du public chinois diffère fortement du Fortnite que nous connaissons en Occident. On pense quil existe des règles strictes sur les V-Bucks, une minuterie de 90 minutes qui rappelle aux enfants daller étudier et limite XP. Il y a même des changements cosmétiques car il est illégal de représenter des crânes en Chine, donc des tenues telles que le Skull Trooper nexistent pas.