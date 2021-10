Fortnite le film pourrait être sur les cartes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fortnite a depuis longtemps conquis le monde du divertissement interactif - cest lun des plus grands jeux au monde par pratiquement toutes les métriques possibles, et il suffit de vérifier ses derniers croisements de la culture pop pour voir sa popularité démontrée.

Maintenant, selon les rapports de lindustrie, Epic Games pourrait tourner son attention vers le grand écran, dans le but de tirer parti de lextrême renommée du jeu pour lancer une nouvelle division en interne, avec le cinéma et la télévision comme objectif probable.

Selon un rapport payant de The Information , Epic a embauché des experts en production de divers studios de cinéma, dont LucasFilm, ce qui est un signal assez clair de son intention.

Lintérêt et la participation dEpic aux arts au sens large ne sont pas vraiment nouveaux non plus - ils préparent des plans depuis un certain temps. Noubliez pas quune partie de la raison pour laquelle The Mandalorian de Disney + avait lair si bien dès le début de sa première saison était due à une collaboration avec Epic.

Il a fourni la technologie Unreal Engine pour aider à créer des arrière-plans numériques pour les décors de lémission, une technique qui se répand dans une utilisation plus large après son succès avec lémission Star Wars.

Pour linstant, Epic ne sait pas à quel point ces rapports sont précis, et il est parfaitement possible que, lorsquil publie ce sur quoi il travaille, cela nait aucun rapport avec Fortnite. Pourtant, étant donné la taille de cette marque, cest là que se trouve largent intelligent.