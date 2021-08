Street Fighter revient sur Fortnite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les liens conquérants du monde de Fortnite continuent de seffondrer à un rythme soutenu, et il revient aux jeux vidéo pour son prochain grand match – en sassociant à nouveau à Street Fighter pour amener des combattants familiers dans la mêlée.

Les combattants américains Cammy et Guile sont ceux qui se joignent cette fois-ci, avec des looks et des lignes de voix emblématiques pour démarrer, dans quelques variations de peau chacun. Chun-Li et Ryu sont déjà venus sur lîle lannée dernière, alors ne soyez pas contre dautres légendes de Street Fighter à venir.

Cammy et Guile arborent toutes deux leurs coiffures improbables classiques - les nattes de Cammy si longues quelles mettraient toute une vie à pousser, et le coin supérieur de Guile si absurde quil défie presque toute description.

Ils sont tous deux disponibles dans leur look classique Street Fighter (ce qui signifie en grande partie vert) avec une variante de skin. Pour Cammy, cest un gilet tactique et un pantalon, tandis que Guile va à la plage pour jouer au volley avec une serviette autour du cou, façon Top Gun.

Meilleurs jeux PC à acheter 2021 : Des jeux fantastiques à ajouter à votre collection. Par Adrian Willings · 5 Août 2021

Il se passe beaucoup de choses à Fortnite en ce moment, notamment le Rift Tour en direct qui démarre avec Ariana Grande de manière imminente, cest donc le moment idéal pour passer et voir ce qui se passe sur lîle - assurez-vous simplement dapporter votre A-game !