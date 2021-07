LeBron James arrive sur Fortnite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LeBron James, lune des grandes icônes du basket-ball, rejoint la communauté Fortnite avec un ensemble complet de skins, démoticônes et de planeurs à utiliser dans le jeu.

Les produits cosmétiques seront disponibles le 14 juillet 2021 et verront James devenir le dernier-né de la gamme de crossovers sportifs et de célébrités dEpic, quil appelle la série Icon.

Il y a aussi quelques looks parmi lesquels choisir, avec une peau noire adaptée, une tenue sur le thème de Taco Tuesday et enfin une option plus aromatisée au basket-ball liée au nouveau redémarrage de James Space Jam.

Chaque tenue arbore également sa propre version de la chaussure signature de James de Nike, avant la sortie physique des baskets, cest donc un véritable assortiment doffres de marque.

Vous pouvez voir tous les détails de tous les articles que vous pourrez choisir si vous achetez le pack lors de sa sortie sur le blog Fortnite , y compris un aperçu de la pioche et du planeur quil utilisera.