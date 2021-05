Comment enregistrer un lot avec la méga vente Epic Games Store 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Epic Games Store propose actuellement une vente avec diverses réductions sur une gamme de jeux, mais vous pouvez également saisir un coupon pour économiser encore plus.

À partir de maintenant et jusquau 17 juin, Epic Games organise une vente avec des économies allant jusquà 75% sur une vaste bibliothèque de jeux. Vous pouvez également économiser encore plus avec un " Coupon Epic " - un coupon dune valeur de 10 $ / 10 £ de réduction sur les jeux coûtant plus de 14,99 $.

Tout ce que vous avez à faire pour récupérer le coupon Epic est de vous connecter à votre compte et de cliquer sur le lien sur cette page . Le coupon sera ensuite automatiquement appliqué à votre compte et pourra être utilisé lors du paiement.

Cette économie est encore meilleure lorsque vous réalisez que vous pouvez économiser encore plus en achetant davantage.

Une fois que vous avez utilisé ce coupon pour acheter un jeu valide, vous recevrez un autre coupon Epic à dépenser. Cela représente de sérieuses économies. Surtout quand vous voyez les économies qui peuvent déjà être réalisées sur les jeux en solde. Quelques exemples incluent:

Achetez un jeu pour 14,99 $, obtenez 10 $, puis recommencez. Vous ne pouvez pas pré-commander des jeux avec la réduction ou empiler des coupons pour économiser plus dargent sur un seul achat, mais cest toujours une bonne affaire. Pour en savoir plus, consultez la FAQ ici .

Comme si cela ne suffisait pas, Epic Games offre également NBA2K21 gratuitement jusquau 27 mai également.

Écrit par Adrian Willings.