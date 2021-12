Comment économiser un pack avec la vente Epic Games

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'Epic Games Store propose actuellement une vente avec diverses remises sur une gamme de jeux, mais vous pouvez également récupérer un coupon pour économiser encore plus.

Jusqu'au 6 janvier, Epic Games organise une vente avec des économies allant jusqu'à 75 % sur une énorme bibliothèque de jeux. Vous pouvez également économiser encore plus avec un « coupon épique » - un coupon d'une valeur de 10 $/10 £ sur les jeux coûtant plus de 14,99 $/14,99 £.

Tout ce que vous avez à faire pour récupérer le coupon Epic est de vous connecter à votre compte et decliquer sur le lien sur cette page . Le coupon sera alors automatiquement appliqué à votre compte et pourra être utilisé à la caisse. Malheureusement, le coupon doit être utilisé avant la fin de la vente, mais c'est un excellent moyen de faire une bonne affaire supplémentaire.

Cette économie est encore meilleure lorsque vous réalisez que vous pouvez économiser encore plus en achetant plus.

Une fois que vous avez utilisé ce coupon pour acheter un jeu valide, vous obtiendrez alors un autre coupon Epic à dépenser. C'est de sérieuses économies. Surtout quand on voit les économies que l'on peut déjà faire sur les jeux en solde.

Nous avons réussi à obtenir Journey to the Savage Planet pour seulement 4,39 £ ! C'était déjà en vente avec une remise de 40%, maintenant c'est même pas cher avec le coupon appliqué. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'autres bonnes affaires aussi. Voici quelques exemples :

Achetez un jeu pour 14,99 $ / 14,99 £ et obtenez un bon de 10 $ / 10 £, puis recommencez. Vous ne pouvez pas pré-commander des jeux avec la remise ou empiler des coupons pour économiser plus d'argent sur un seul achat, mais c'est toujours une bonne affaire. Pour en savoir plus, consultez la FAQ ici .

