Quy a-t-il dans la nouvelle mise à jour Fortnite?

(Pocket-lint) - Lune des principales forces de Fortnite par rapport aux autres jeux de bataille royale et de service est la fréquence à laquelle il est mis à jour avec du nouveau contenu et dautres changements - il garde vraiment les choses fraîches et donne limpression dimpliquer la communauté de la part dEpic.

Les joueurs dautres jeux BR (nous vous regardons, Warzone) aimeraient les mêmes mises à jour et réajustements fréquents, mais il peut être un peu difficile de garder une trace de ce qui va réellement rejoindre le jeu dans la prochaine goutte, et quand ça arrive. Cest pourquoi nous avons rassemblé les informations pour vous, ici - voyez ce qui vient dêtre ajouté!

Selon Epic Games, la mise à jour numéro 16.10 sortira à 4h00 HE ou 8h00 UTC, ce qui se traduit par 9h00 à lheure du Royaume-Uni.Le temps darrêt devrait donc se terminer à tout moment, vous permettant dinstaller ce correctif et de commencer à explorer le nouveau contenu.

Une nouvelle mise à jour est sur le point déclore.



La version 16.10 est prévue pour le 30 mars. Les temps darrêt commenceront à env. 4 h HE (8 h UTC).



Étant donné que cette mise à jour nouvre pas le début ou la fin dune nouvelle saison, vous ne devriez pas vous attendre à des changements massifs, mais il y a encore de bons ajouts à trouver. Dune part, un nouveau "Apex predator" a été ajouté à lîle, pour accompagner la faune qui a commencé à errer au début de cette saison.

Nous navons pas encore confirmé ce que cest, mais cela ressemble énormément à ce que les rapaces que nous attendions auraient pu enfin faire leur apparition.

En plus de cela, il y a eu quelques petits changements dans le pillage et lartisanat pour faire évoluer les matériaux parallèlement à la rareté Makeshift et permettre aux os danimaux et aux pièces mécaniques dapparaître comme un butin au sol supplémentaire, ainsi quun changement pour que les Powerups créatifs prennent en charge léquipe, la classe et Toutes les combinaisons.

Le fusil à pompe primitif a également un nerf révélateur, réduisant sa cadence de tir - larme devenait dominante, cest donc une bonne solution rapide. Le fusil de fortune fait également lobjet de quelques ajustements pour quil fonctionne correctement.

Enfin, Razs Spire Quest devrait également apparaître après la mise à jour, bien que ce que cela implique exactement soit encore entièrement mystérieux à ce stade. Espérons que ce soit une autre activité intéressante à terminer pendant que la tempête se rapproche, cependant!

Écrit par Max Freeman-Mills.