Quy a-t-il dans la nouvelle mise à jour Fortnite ? Chapitre 2 Saison 8: Cubed

(Pocket-lint) - Lun des principaux atouts de Fortnite par rapport aux autres jeux de bataille royale et de service est la régularité avec laquelle il est mis à jour avec de nouveaux contenus et dautres changements.

Les joueurs dautres jeux BR (nous vous regardons, Warzone ) aimeraient les mêmes mises à jour et réajustements fréquents, mais il peut être un peu difficile de garder une trace de ce qui va réellement rejoindre le jeu dans la dernière goutte, et quand ça arrive. Cest pourquoi nous avons rassemblé les informations pour vous, juste ici - voyez ce qui vient dêtre ajouté !

La dernière mise à jour du chapitre a été publiée le 13 septembre 2021 et est désormais disponible sur tous les fuseaux horaires et toutes les plates-formes, vous devriez donc pouvoir mettre à jour votre jeu vers la dernière version et espérer déjà par vous-même.

Les joueurs peuvent se lancer. Le chapitre 2 de la saison 8 : Cubed est maintenant disponible ! https://t.co/NCQlVfBEO8 – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 13 septembre 2021

Cette nouvelle saison de Fortnite apporte un nouveau facteur étrange pour la carte, sous la forme des Sideways – des poches de malveillance sombre et remplie de monstres invoquées par les cubes qui sont tombés autour de la carte, du vaisseau mère qui était auparavant en place dans le ciel.

Lendroit exact où le Sideways souvre changera à chaque partie, vous pourriez donc constater que cest sur votre zone de largage préférée, ou vous pourriez être prêt pour un atterrissage plus silencieux, selon votre chance !

Il y a de bonnes raisons de plonger dans les zones latérales, cependant, en plus de quelques visites touristiques, il y a des récompenses à piller. Dune part, en battant des monstres cubiques dans les zones, vous gagnerez des armes latérales qui sont de puissants alliés.

Les monstres laisseront également tomber des pièces dartisanat pour améliorer ces armes, et le Sideways Rifle et le Sideways Minigun ont tous deux des options de surcharge qui infligent plus de dégâts si vous continuez à les tirer juste en dessous du seuil de surchauffe.

Un autre nouveau changement est lajout de fonds partagés pour que les joueurs puissent faire don de leurs barres - pour décider où sur lîle les tourelles automatiques doivent être construites pour les protéger des foules. Cest une petite expérience amusante qui permettra aux joueurs de décider du changement à venir.

Epic a également indiqué quil sagit dun précédent qui devrait être suivi par les joueurs aidant à choisir les armes qui pourraient ensuite être ajoutées à la rotation.

Bien sûr, comme pour toute nouvelle saison, il y a un énorme nouveau pass de combat que les joueurs peuvent débloquer et progresser, avec tout un tas de skins, démoticônes et plus encore. Lajout au titre cette fois est probablement le jumeau encore plus diabolique de Venom, Carnage, du monde de Spider-Man, mais il y a plein dautres trucs brillants à regarder.