Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La saison 6 très attendue de Fortnite est arrivée et les joueurs peuvent participer à lévénement de début de saison dès maintenant, simplement en se connectant au jeu après avoir téléchargé sa dernière mise à jour.

Lévénement marque la première fois quun mode à durée limitée passe en mode solo pour le jeu et voit les joueurs saffronter pour aider lagent Jones à empêcher la réalité de seffondrer (à nouveau).

Comme vous vous en doutez, lîle a été un peu remodelée, avec une végétation luxuriante et une nouvelle tour et un nouveau village en son centre, où lévénement Zero Point a eu lieu la saison dernière.

Autour de lîle, vous trouverez désormais une variété danimaux que vous pouvez chasser pour trouver des matériaux pour créer des armes artisanales, une première pour Fortnite. Une fois terminé, la saison commencera pour vous.

Comme dhabitude, cela signifie également un nouveau Battle Pass à parcourir, y compris de nombreux liens. Cette fois-ci, Lara Croft se joint à la fête, tout comme Raven de Teen Titans.

Plus tard, il y aura également une apparition du maître de lauto-marketing et du franc-tireur brésilien du football Neymar, cest donc quelque chose à espérer également.

Écrit par Max Freeman-Mills.