Obtenez Frostpunk gratuitement avec Epic Games maintenant

(Pocket-lint) - Epic Games offre régulièrement différents jeux dans son magasin au prix préféré de tous, gratuitement . Cette fois, cest au tour de Frostpunk.

Il sagit dun simulateur de survie et dun constructeur de ville situé dans la dernière ville sur Terre où le monde est ravagé par un gel dangereux et où la chaleur est la vie. Vous êtes en charge de cette ville et de ses habitants qui luttent désespérément pour survivre. Les intempéries et le manque de ressources ne seront pas les seuls problèmes auxquels vous devrez faire face.

En plus de construire votre ville, vous devrez établir un État de droit pour maintenir lordre, rechercher de nouvelles ressources et des survivants tout en prenant des décisions qui pourraient faire ou défaire votre société.

Saisissez le jeu gratuitement, puis plongez dans le monde glacial et menaçant. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi pourrait ressembler la vie à la fin des temps, alors quelle meilleure façon de le découvrir. Surtout que cest gratuit. Si vous lappréciez, vous pouvez également profiter dune réduction sur le contenu téléchargeable du jeu pendant la période de vente jusquau 17 juin également.

Pour obtenir Frostpunk gratuitement, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de cliquer pour récupérer les jeux gratuits de la boutique . Ensuite, il sera ajouté à votre compte pour le conserver pour toujours.

Écrit par Adrian Willings.