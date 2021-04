Epic Games offre Alien: Isolation gratuitement mais pas pour longtemps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Epic Games offre régulièrement différents jeux dans son magasin au prix préféré de tout le monde - gratuitement . Le dernier jeu à bénéficier de ce traitement spécial est lun de nos jeux dhorreur de science-fiction préférés de ces dernières années.

Alien: Isolation est peut-être sorti à lépoque brumeuse de 2014, mais cela ne veut pas dire que ce nest pas encore un jeu incroyable. Cest un jeu de survie atmosphérique à la première personne que nous pensions être une merveilleuse lettre damour au premier film et un frisson absolu.

Ce jeu est si bien conçu que nous avons senti que certains des moments les plus effrayants se produisent quand il ne se passe rien du tout. Les points forts incluent un contenu complémentaire qui vous permet de jouer en tant quEllen Ripley (avec la ressemblance de Sigourney Weaver) et oui, ce nest pas gratuit, mais cest bon marché et vaut donc la peine dêtre saisi en même temps.

Ce nest pas la première fois quEpic donne Alien: Isolation, donc si vous navez pas réussi à lobtenir la dernière fois, vous avez maintenant une autre chance.

Sur Steam, le même jeu coûte actuellement 29,99 £, il est donc facile de voir que cela vaut la peine de vous connecter à votre compte Epic Store. Si vous navez pas de compte, cest le moment de vous inscrire. Lacquisition est gratuite et sera ajoutée à votre bibliothèque pour jouer à tout moment dans le futur, mais vous devez être rapide.

Parallèlement à Alien: Isolation, vous pouvez également obtenir une copie gratuite de Hand of Fate 2 dans la boutique Epic Games dès maintenant. Beaucoup moins de frayeur mais beaucoup plus agréable pour ceux qui aiment les jeux de cartes roguelike.

Écrit par Adrian Willings.