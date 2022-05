Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EE et England Football se sont associés pour organiser un tournoi d'eSports FIFA 22 qui coïncidera avec une finale au stade de Wembley.

De nombreux prix sont à gagner, dont des billets pour l'Angleterre, des places de concert à Wembley et un abonnement annuel EE Full Fibre haut débit. En outre, les finalistes auront l'occasion de jouer contre des membres des équipes de football masculine et féminine d'Angleterre.

La Connected Club Cup est désormais ouverte aux inscriptions et toute personne âgée de plus de 16 ans en Angleterre peut s'inscrire. La date de clôture est le 4 juin 2022 et les détails de l'inscription peuvent être trouvés ici.

Les éliminatoires se joueront sur le hub eSports en ligne Battlefy, et trois demi-finales auront lieu sur les terrains du Merseryrail Ladies FC, du Chasetown FC et du Worthing Town FC.

"La Connected Club Cup associe les performances et la fiabilité imbattables du haut débit Full Fibre d'EE à la passion et aux compétences des joueurs de base", a déclaré Pete Jeavons, directeur marketing d'EE.

"Il est essentiel de connecter les clubs de base à l'ère du numérique et de s'associer au monde passionnant de l'e-sport. C'est une excellente occasion pour les joueurs de montrer leurs compétences et de concourir pour être couronnés champions de la Connected Club Cup à Wembley, devant les joueurs d'Angleterre et d'EXCEL."

Écrit par Rik Henderson.