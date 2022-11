FIFA 23 La méta des joueurs de longue durée a été corrigée dans le dernier patch.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - EA Sports a mis en ligne sa dernière mise à jour pour FIFA 23 et, ce faisant, a "atténué" l'une des caractéristiques les plus appréciées du jeu.

Les joueurs de grande taille, comme Alf Inge Haaland, qui se sont avérés extrêmement populaires depuis le lancement du jeu, ont vu leurs capacités dévastatrices réduites - ce qui fait que FIFA Ultimate Team favorise une fois de plus les attaquants et les ailiers plus rapides.

C'était un problème avec les FIFA précédentes, qui se transformaient en une course au terrain pour les joueurs les plus rapides, tout en rendant les joueurs plus lents moins efficaces, quelle que soit leur réussite dans la vie réelle. Le nouveau moteur HyperMotion2 comprenait une technologie permettant de rétablir l'équilibre - acceleRATE - qui permettait aux joueurs plus forts mais moins rapides de percer les défenses grâce à une vitesse de sprint plus courte. Le dernier patch semble toutefois avoir considérablement réduit cette possibilité.

Les joueurs expérimentés de FUT signalent que leurs joueurs plus grands ne fonctionnent plus aussi bien et qu'ils les abandonnent sur le marché des transferts en faveur de remplaçants plus rapides. C'était bien pendant que ça durait.

Étrangement, le journal des changements de la mise à jour de novembre n'inclut pas les modifications apportées au système acceleRATE, mais présente une "longue" liste d'autres améliorations et corrections :

Notes de patch de la mise à jour de titre 4 (novembre)

FIFA Ultimate Team

Les modifications suivantes ont été apportées (selon le site officiel de FIFA 23) :

Lors des matchs à l'extérieur, les joueurs verront les couleurs de leur propre ligne de terrain équipé au lieu de celle de leur adversaire.

Mise à jour des filtres de recherche du marché des transferts et des stades pour qu'ils correspondent à l'apparence et aux fonctionnalités du filtre de recherche de la qualité des joueurs du marché des transferts.

Les problèmes suivants ont été résolus :

Correction des cas où certains joueurs voyaient un message d'initialisation lorsqu'ils tentaient de faire un match dans Division Rivals, et ne trouvaient pas d'adversaire.

Dans certains cas, les options de gestion d'équipe ne pouvaient pas être ajustées pendant un match de Division Rivals.

Dans un rare scénario, les joueurs ne pouvaient pas accéder au menu FUT Champions.

Certains éléments de l'interface utilisateur des SBC ne s'affichaient pas correctement.

L'interface utilisateur du match n'affichait pas d'image pour certains éléments de joueur lors de l'affichage de la superposition des joueurs à surveiller.

Les images des éléments de joueur de FUT Heroes ne s'affichaient pas toujours correctement.

Les tirs de flair n'étaient pas toujours comptabilisés dans la progression des objectifs.

Le compte à rebours d'un événement ne s'affichait pas correctement lorsqu'aucun événement n'était actif dans le menu Objectifs.

La barre de progression de la tuile des éliminatoires de FUT Champions ne s'affichait pas toujours correctement après avoir perdu un match, il s'agissait uniquement d'un problème visuel.

L'écran d'aperçu de FUT Champions n'affichait pas toujours correctement ses onglets de navigation.

Un élément d'interface utilisateur fictif était involontairement disponible dans les menus et pouvait générer un message concernant la qualification pour les finales lorsqu'il était sélectionné. Il s'agissait d'un problème visuel uniquement et n'avait aucun autre impact sur FUT Champions.

Le capitaine d'un lobby Co-Op ne pouvait pas sélectionner l'option Modifier l'équipe alors qu'il était le seul joueur du lobby.

Il arrivait que le bouton de la liste d'amis n'apparaisse pas dans le jeu.

Gameplay

Les modifications suivantes ont été apportées :

Les passes guidées sont désormais plus susceptibles d'être interceptées par les joueurs se trouvant sur la trajectoire de la balle.

Certaines animations de dribble déclenchées par le mouvement du stick gauche, qui incluent des petites touches du porteur du ballon pour éviter un tacle potentiel, ne se produiront désormais que si le paramètre Dribble agile contextuel est activé.

Lors de la défense d'un centre avec le paramètre de changement automatique réglé sur Automatique, Sur les balles aériennes et les balles libres, ou Uniquement sur les balles aériennes, un changement automatique de joueur se produira légèrement plus rapidement qu'auparavant.

Réduction de l'assistance au tir lors de la tentative de tir dans des situations où le gardien de but est positionné près de l'un ou l'autre de ses poteaux.

Lorsque vous jouez des matchs avec le curseur Coins défensifs de la tactique personnalisée sur 1 ou 2 barres, davantage de joueurs seront désormais positionnés en dehors de la surface de réparation et sur la ligne médiane.

Amélioration du marquage défensif des coéquipiers de l'IA lors des scénarios de corner court.

Ajout d'une plus grande variété dans les types de tirs que l'IA du CPU peut effectuer.

Dans une situation où un défenseur de Jockeying est pris en défaut, il ne réalisera plus une animation dans laquelle il glisse en se retournant.

Réduction de la fréquence des tacles glissés de l'IA.

Suppression de certaines animations d'élancement qui pouvaient se produire lorsque le joueur contrôlé tentait de bloquer une passe au sol ou une passe lobée courte.

Les problèmes suivants ont été résolus :

Les gardiens de but étaient parfois incapables d'effectuer des arrêts lorsque les tirs étaient dirigés vers eux, entre leurs genoux et leur tête.

Lorsque vous jouez des matchs avec le curseur de tactique personnalisé Profondeur de la défense réglé sur 70 ou plus, les défenseurs pouvaient involontairement s'enfoncer trop profondément dans leur propre moitié de terrain.

Lorsque vous tentez d'effectuer un changement de joueur avec le stick droit vers un arrière central, un autre joueur peut parfois être changé à la place.

Dans certaines situations, les gardiens de but ne parvenaient pas à effectuer des arrêts réussis sur des tirs qui se trouvaient à une distance de plongée accessible.

Lors d'un changement de joueur avec la crosse droite, l'indicateur de joueur suivant pouvait parfois s'afficher sur un joueur non souhaité et non sur le joueur qui avait été changé à l'origine.

Un élément d'interface utilisateur de type placeholder blanc pouvait parfois s'afficher près des joueurs pendant les matchs.

Dans de rares cas, un gardien de but pouvait dévier un tir à ras de terre qui aurait pu être sauvé dans ses propres filets.

Parfois, un gardien de but pouvait commettre une faute sans que l'arbitre n'accorde un coup de pied arrêté à l'autre équipe.

Le compteur de presse d'équipe pouvait involontairement diminuer pendant le démarrage de la presse d'équipe après son activation.

Lors de l'activation du verrouillage des joueurs, un changement de joueur ne pouvait pas être demandé tant que le joueur n'avait pas relâché la touche du stick droit et n'avait pas fait une demande de changement de joueur.

Parfois, une faute n'était pas signalée après un tacle clairement tardif.

Lors de la perte du ballon, dans de rares cas, le porteur du ballon initial pouvait rester bloqué sur place.

Lors de la demande d'une première passe conduite, la commande Laisser courir le ballon était parfois exécutée.

Dans de rares situations, le jeu pouvait se poursuivre pendant un court laps de temps après l'annonce d'un coup de pied de réparation, mais le coup de pied de réparation correct était finalement accordé.

Dans une rare situation, lors d'une passe avec un gardien de but en jeu coopératif, le gardien de but restait le joueur sélectionné jusqu'à ce qu'un changement de joueur manuel soit demandé.

Lorsque le joueur se relevait après un tacle glissé, une faute pouvait être annoncée à tort au joueur qui se relevait.

Dans les situations où un défenseur tentait sans succès de bloquer un tir, une animation pouvait se produire, dans laquelle le joueur éloignait sa jambe du ballon, ce qui n'était qu'un problème visuel et n'affectait pas le résultat de la situation.

Dans de rares situations, lorsque le ballon était loin des pieds du porteur, une passe ou un tir pouvait prendre trop de temps à se produire.

Le joueur défendant pouvait décélérer involontairement lorsqu'il poursuivait un ballon aérien.

Lorsque le gardien de but se précipite vers un ballon entrant, il arrive qu'il s'approche du ballon sans réagir, ce qui entraîne une perte de possession.

L'indicateur de changement de joueur suivant pouvait parfois passer involontairement d'un arrière central à un autre joueur dans des situations inappropriées.

Dans certaines situations rares, un Fake Shot demandé n'était pas exécuté et le joueur contrôlé ne s'animait pas correctement.

Dans de très rares circonstances, le gardien de but pouvait se téléporter lors d'un arrêt en plongée.

Parfois, le mouvement d'adresse "glisser vers glisser" pouvait être demandé sans le vouloir.

Lors d'une réception, le gardien de but pouvait parfois tomber inutilement au sol.

Le ballon pouvait traverser un défenseur dans une rare situation où le receveur du ballon touchait le ballon avant que le défenseur ne tente d'entrer en contact avec lui.

Lors d'un dégagement, le ballon ne se déplace pas toujours aussi loin que prévu.

Les joueurs peuvent parfois trébucher dans des situations inappropriées.

La célébration d'un but pouvait parfois rester bloquée et se répéter plusieurs fois, ce qui retardait la poursuite du match.

Dans certaines situations, l'équipe IA du CPU ne tentait pas de récupérer le ballon.

L'équipe IA du CPU pouvait parfois prendre trop de temps pour effectuer un coup franc.

Lorsque le ballon était reçu de la poitrine après une passe lobée, il pouvait rebondir suffisamment haut dans les airs pour provoquer un changement de joueur involontaire.

Résolution de problèmes de stabilité pouvant survenir lors des séances de tirs au but.

Résolution d'un problème avec un Master Switch compétitif, qui permettait aux joueurs de jouer en ligne avec les fonctions Dribble agile contextuel, Jockey assisté, Dégagement automatique, Tir automatique et Passe flair automatique activées, ce qui n'était pas prévu.

Mode Carrière

Les problèmes suivants ont été résolus :

Les bras des jeunes joueurs pouvaient être générés avec des proportions irréalistes.

Les noms et numéros des jeunes joueurs n'apparaissaient pas sur leurs kits pendant les matchs.

Dans la carrière du joueur, l'OVR et les positions du pro pouvaient être modifiés involontairement après avoir été modifiés.

Lors de l'entrée en jeu d'un remplaçant dans la carrière du joueur, la tactique, le style de jeu et le niveau de difficulté de l'équipe pouvaient être réinitialisés.

Les jeunes joueurs nés après 2005 affichaient une date de naissance de 1980 lorsqu'ils étaient modifiés.

La progression des jeunes joueurs pouvait parfois être bloquée involontairement.

Dans certains cas, les contrats renouvelés pouvaient s'appliquer à des joueurs avec une année de moins que ce qui avait été convenu lors des négociations.

La modification des chaussures d'un joueur pouvait parfois entraîner le port de gants.

Volta Football

Les modifications suivantes ont été apportées :

Pendant les matchs, le compteur de compétences affiche désormais les actions qui ont contribué à son accumulation.

Ajout de 2 nouveaux stades. Ils ne seront disponibles qu'après une mise à jour du serveur.

Ajout de 4 Party Games à Volta Arcade. Ils ne seront disponibles qu'après une mise à jour du serveur.

Les problèmes suivants ont été résolus :

Dans de rares situations, certains joueurs ne pouvaient pas faire de matchmake dans les escouades Volta lorsqu'ils étaient regroupés.

Lors de l'affichage de la fenêtre de progression de la saison, le niveau correct n'était pas mis en évidence sur l'interface utilisateur, il s'agissait d'un problème visuel uniquement.

L'appel du bouton de progression de la saison n'était pas toujours présent dans l'interface utilisateur.

Lors de la tentative de déclenchement d'une manche, un mouvement d'habileté simple pouvait être effectué involontairement.

L'angle de la caméra pouvait parfois être involontaire dans les jeux de fête "Closest To The Pin" et "Bucket Ball".

Dans certains cas, un tournoi Volta Arcade ne commençait pas avant qu'au moins un joueur ne parte avant que la première partie ne se déroule.

L'écran de progression de la saison après le match ne s'affichait pas toujours correctement.

Clubs professionnels

La modification suivante a été apportée :

Cette modification n'affecte que les coéquipiers de l'IA du CPU dans les équipes avec des joueurs humains et n'affecte pas les matchs d'entraînement.

Le problème suivant a été résolu :

La tuile Personnaliser ne s'affichait pas correctement.

Général, audio et visuel

Les modifications suivantes ont été apportées :

Mise à jour de certains kits, stades, effets sonores, célébrations, panneaux publicitaires, effets sonores, paquets de diffusion, lignes des annonceurs du stade, foules et ballons.

Ajout et mise à jour d'un total de 124 têtes de stars. Celles-ci ne seront disponibles qu'après une mise à jour du serveur.

Les problèmes suivants ont été résolus :

[Xbox Series X|S uniquement] Lorsqu'un clavier USB était branché sur la console, il pouvait apparaître dans le jeu comme un périphérique d'entrée non sélectionnable.

Lors de la modification de la saisie du stick droit dans les paramètres d'accessibilité, il était impossible de naviguer dans certaines parties de l'interface utilisateur.

Certaines fautes de frappe étaient présentes dans l'interface utilisateur.

Les vidéos EATV n'avaient pas toujours le son.

Certaines tuiles du menu principal n'affichaient pas toujours le contenu prévu.

Les paramètres du contrôle parental n'étaient pas toujours disponibles via FIFA Playtime.

Certains problèmes potentiels de stabilité ont été résolus.

Écrit par Rik Henderson.