(Pocket-lint) - Nous attendons avec impatience le lancement du prochain opus d'EA dans la franchise Skate, et nos prochaines informations nous parviendront par le biais du streaming live de The Board Room.

Le premier stream Board Room s'est déroulé en juillet 2022 et a permis d'obtenir de sérieuses informations, notamment la décision quelque peu controversée de faire de ce jeu un service en direct gratuit.

Nous espérons que la prochaine diffusion en direct répondra à encore plus de questions, et nous donnera un aperçu d'un gameplay plus abouti.

Quand aura lieu la prochaine diffusion de Board Room ?

Le Board Room revient avec l'épisode 2 jeudi prochain, le 17 novembre à 10 heures PST. Nous parlerons de gameplay et de San Vansterdam. https://t. co/ayCHQxMsvf pic.twitter.com/TbFqOONT43- skate. (@skateEA) 10 novembre 2022

Le prochain stream aura lieu le 17 novembre 2022, voici les heures de début pour les différentes régions :

Los Angeles : 10 h PST

New York : 13 heures EST

Londres : 18 h GMT

Berlin : 19 h CET

Tokyo : 3 heures du matin (18 novembre)

Où pouvez-vous regarder The Board Room ?

La Board Room sera diffusée en continu sur la chaîne YouTube officielle de Skate. Il sera également possible de revoir l'événement sur la chaîne une fois qu'il sera terminé.

Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, nous avons intégré le dernier stream de la Board Room ci-dessous :

Que devrait-on annoncer ?

Il est impossible de dire exactement ce qui sera révélé, tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que le prochain live stream couvrira des détails de gameplay et de localisation.

Nous pensons que nous en saurons plus sur la prochaine phase de bêta-test, et que nous verrons des séquences de jeu plus abouties, qui nous donneront une idée du type d'expérience que nous pouvons attendre du jeu fini. Si nous sommes vraiment chanceux, nous pourrons même obtenir une date de sortie approximative.

Lors du dernier live stream, l'équipe a fait de nombreuses annonces. Tout d'abord, le nom a été annoncé comme étant simplement Skate, et non Skate 4, comme tout le monde s'y attendait.

Ensuite, il a été annoncé que le jeu sera un jeu de service en direct free-to-play avec des années de mises à jour et des largages de contenu saisonniers. L'équipe a également révélé que le jeu sera multiplateforme, avec une version mobile, un PC et toutes les principales consoles.

Le stream a montré des séquences de gameplay "pré-pré-pré-alpha", avec des zones de construction coopérative dans lesquelles les joueurs peuvent placer des rampes et des objets pour construire leurs propres skateparks.

Enfin, le stream a donné des détails sur les inscriptions aux tests de la pré-alpha.

Écrit par Luke Baker.