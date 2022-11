La fuite des images des Sims 5 devient virale et les attentes sont exagérées.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Sims est déjà une franchise extrêmement populaire et il semble qu'EA ait un autre succès sur les bras si les captures d'écran du prochain jeu qui ont fuité sont réelles.

Aucune annonce officielle n'a été faite quant à la date à laquelle EA rendra Les Sims 5 disponible, mais on pense que les tests sont en cours depuis quelques semaines déjà - et EA lui-même l'a annoncé le mois dernier. Pour preuve, de nouvelles captures d'écran de ce que l'on prétend être Les Sims 5 ont fuité. Et elles sont superbes.

Les images ne nous montrent rien de particulier, si ce n'est quelques zones internes et externes. Mais ce qui est particulièrement remarquable, c'est le niveau de détail qui semble avoir été mis dans la conception. Les clichés internes montrent des pièces qui vont bien au-delà de ce à quoi les joueurs sont habitués, tandis que les clichés externes nous font simplement souhaiter qu'EA nous offre un nouveau Sim City. Elles sont vraiment belles, surtout si l'on considère que ces images ont été prises en pointant une caméra sur un écran de PC. Imaginez ce que cela donnerait s'il s'agissait de véritables captures d'écran.

Comme on pouvait s'y attendre, la personne qui a divulgué ces images sur Reddit a déjà supprimé son compte, mais elles avaient déjà fait parler d'elles. Le post lui-même est devenu viral, et les gens sont maintenant encore plus excités que jamais pour un jeu qui est sûr de se vendre comme un fou.

Malheureusement, il est peu probable que cela se produise bientôt. Il a été suggéré que Les Sims 5 n'est pas encore prêt à être joué et que la sortie est prévue pour 2024.

Écrit par Oliver Haslam.