EA et Marvel ont signé un accord pour trois nouveaux jeux.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - EA et Marvel ont signé un accord qui prévoit le développement de trois nouveaux jeux, tous basés sur des héros de bandes dessinées.

L'accord débutera par un incontournable de Marvel - un nouveau jeu Iron Man a déjà été confirmé - mais EA ne s'est pas prononcé sur les deux autres titres. Cela signifie que nous ne savons pas encore ce que seront les jeux, quels personnages y figureront, ni quand les titres seront prêts.

Ce que nous savons, c'est que les trois jeux seront des titres d'action-aventure et qu'ils seront disponibles à la fois sur PC et sur console. Nous savons également que le jeu Iron Man sera un jeu solo à la troisième personne, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous devons nous attendre à la même situation pour les deux autres titres du trio.

Nous sommes ravis d'annoncer une collaboration multi-titres avec @Marvel pour développer des jeux d'aventure et d'action pour consoles et PC !



Chaque jeu sera une histoire originale se déroulant dans l'univers Marvel.



Pour en savoir plus : https://t.co/ON6xo3FDLN pic.twitter.com/ZQSiOLaF1R- Electronic Arts (@EA) 31 octobre 2022

Tout cela est très excitant, bien sûr, mais peut-être le plus intéressant ? Marvel et EA affirment qu'il y aura "au moins" trois titres, laissant entendre qu'il pourrait y en avoir encore plus à l'horizon si les choses se passent bien.

Si nous devions deviner quels personnages des comics Marvel seront traités par EA, nous pointerions du doigt n'importe lequel des plus grands pour le moment. Mais nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur ces trois titres en temps voulu - après tout, rien ne reste secret longtemps.

Écrit par Oliver Haslam.