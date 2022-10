Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après de nombreuses rumeurs et spéculations, Les Sims 5 est officiel.

Le jeu est développé sous le nom de code "Projet René" et n'est pas encore sorti, mais l'équipe qui le développe a confirmé certains détails lors du Sommet des Sims diffusé en ligne le 18 octobre 2022.

Elle a même donné un aperçu des coulisses de certains des nouveaux outils de jeu qui pourraient être mis à la disposition des fans des Sims.

La nouvelle la plus excitante à ce jour est sans doute que le nouveau jeu fonctionnera sur toutes les plateformes, y compris les téléphones et les tablettes. Cela, ainsi que le fait qu'EA a rendu Les Sims 4 entièrement gratuit sur PC, Mac et consoles.

Voici tout ce que nous savons sur le jeu jusqu'à présent.

Date de sortie des Sims 5

Le projet René, alias Les Sims 5, en est à un stade de développement si précoce qu'il n'y a pas encore de date de sortie. Pour être honnête, nous ne serions pas surpris qu'il n'arrive pas dans les magasins avant 2024.

Plateformes des Sims 5

Nous ne connaissons pas encore les plateformes exactes pour Les Sims 5, mais lors du Sims Summit en octobre, il a été révélé que le Projet René est développé pour être un jeu multiplateforme.

Nous l'avons vu fonctionner aussi bien sur un mobile que sur une tablette ou un PC.

Caractéristiques des Sims 5

D'après les toutes premières images et les explications de Lyndsey Pearson, vice-présidente de la création de la franchise Les Sims, nous savons que les objets seront beaucoup plus personnalisés dans Les Sims 5.

"[Vous aurez] la possibilité de changer non seulement les motifs et les couleurs, mais aussi les formes des objets que vous utiliserez lorsque vous construirez et décorerez dans le jeu", a-t-elle déclaré.

Il sera également possible de partager des créations avec des amis, mais aussi de collaborer sur des objets et des pièces.

D'autres fonctionnalités seront révélées dans les mois à venir.

Bande-annonce des Sims 5

Bien qu'il n'y ait pas encore de bande-annonce, le Sommet des Sims contenait un segment d'une minute avec des images de développement très précoce du prochain jeu Sims.

La partie consacrée au Projet René commence à 26:48.

Les écrans des Sims 5

Nous avons capturé plusieurs écrans de la présentation originale du sommet, que vous pouvez parcourir ci-dessous.

EA

Et les Sims 4 ?

Les Sims 4 est maintenant entièrement gratuit à télécharger et à jouer sur PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.

Les packs d'extension sont toujours proposés à la vente, avec deux nouveaux packs à venir en 2023.

