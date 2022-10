EA commence à remplacer Origin sur PC avec une nouvelle application, mais pas sur Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il y a deux ans, EA a annoncé son intention de remplacer le client PC d'Origin, et la nouvelle application commence enfin à être déployée.

Elle est censée offrir une expérience beaucoup plus légère et rapide, avec un design plus épuré.

Selon EA, la nouvelle application, appelée simplement "EA app", sera plus facile à naviguer et comportera des fonctions sociales améliorées.

Les joueurs pourront désormais lier leur compte à d'autres plates-formes telles que Xbox, PlayStation et Steam, ce qui rendra le cross-play beaucoup plus facile qu'auparavant.

Un identifiant unique et personnalisé permet de retrouver facilement ses amis, et vous pouvez créer une liste d'amis multiplateforme qui vous indiquera à quoi jouent vos amis et si vous pouvez y participer.

EA assure aux utilisateurs actuels que la transition sera facile et qu'ils ne perdront pas l'accès à leur contenu, à leurs sauvegardes et aux jeux installés.

Leur liste d'amis Origin sera également automatiquement transférée, ce qui leur permettra de reprendre facilement le jeu là où ils l'ont laissé.

Si vous êtes un utilisateur Windows, l'application EA peut être téléchargée dès maintenant sur le site Web d'EA et les utilisateurs d'Origin seront invités à faire la transition en temps voulu.

Pour les utilisateurs de Mac OS, Origin reste l'application de choix et EA n'a annoncé aucun changement.

Dans un billet de blog sur l'application Mac, EA a déclaré : "Origin pour Mac reste l'endroit où vous pouvez accéder à vos jeux. Au fur et à mesure que les choses évoluent, nous aurons plus d'informations à partager dans les mois à venir."

Écrit par Luke Baker.