Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Electronic Arts a officiellement annoncé le prochain jeu de la série Need for Speed, confirmant qu'il sera disponible sur les consoles current-gen et sur PC uniquement à partir du 2 décembre 2022.

Comme cela avait déjà été annoncé, le jeu s'appelle Need for Speed Unbound et se démarque des derniers jeux de la franchise par son style.

Il marque le retour de Criterion à la série après plus de dix ans, et semble revenir quelque peu aux racines du jeu avec une campagne solo se déroulant dans le monde des courses de rue illégales.

Le style artistique est basé sur les graffitis des rues et il semble qu'il y aura des éléments du dernier titre Need for Speed de Criterion, Hot Pursuit, avec des poursuites de flics une fois de plus la clé du gameplay. Vous incarnez un coureur qui tente de remporter The Grand - un défi de course de rue qui se déroule dans la ville de Lakeshore - mais il y aura de nombreux obstacles sur son chemin.

"Need for Speed Unbound, c'est l'expression de soi, la prise de risques et le bouleversement du statu quo en restant soi-même, à travers son style de course, la construction de voitures uniques, la mode, la musique et bien d'autres choses encore", a déclaré le directeur de la création du développeur, Kieran Crimmins.

"Nous sommes inspirés par la création d'un univers vraiment authentique où les joueurs se voient représentés dans le jeu. L'expérience visuelle d'Unbound redéfinit les attentes, avec un nouveau style artistique caractéristique qui donne vie aux graffitis, intensifie la compétition et crée une action à grande vitesse qui provoque l'adrénaline."

Le rappeur américain A$AP Rocky apparaîtra dans le jeu.

Need for Speed Unbound sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, avec des précommandes à partir du 29 novembre 2022.

Écrit par Rik Henderson.