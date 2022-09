Comment trouver Ted Lasso et AFC Richmond dans FIFA 23

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - FIFA 23 sort officiellement le vendredi 30 septembre 2022. Certains ont déjà un accès anticipé au jeu grâce à EA Play ou en précommandant l'Ultimate Edition.

Ceux qui ne font que commencer trouveront quelques nouvelles fonctionnalités et extras auxquels s'habituer, notamment l'ajout de Ted Lasso et de son équipe, AFC Richmond, de l'émission à succès Apple TV+ . Cependant, on nous a demandé à plusieurs reprises où il se cachait dans le jeu - certains joueurs ne le trouvent pas, ni l'équipe à incarner.

C'est pourquoi nous avons élaboré ce guide rapide et facile.

squirrel_widget_12854120

10 meilleurs cadeaux de jeu pour 2022 Par Max Freeman-Mills · 17 Décembre 2021 Qu'est-ce que vous obtenez le joueur dans votre vie? Voici nos sélections de certains des meilleurs accessoires de jeu autour

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

FIFA 23 : Comment incarner Ted Lasso et l'AFC Richmond ?

Ted Lasso et toute l'équipe de l'AFC Richmond sont disponibles dans plusieurs modes de jeu de FIFA 23. Tout comme les objets à thème dans Ultimate Team et le stade Nelson Road (qui est basé sur le Selhurst Park de Crystal Palace, puisque c'est là que l'émission est filmée). Mais ils ne sont pas si faciles à trouver.

Voici comment les sélectionner.

Mode Carrière

Pour avoir Ted Lasso comme manager et jouer en tant qu'AFC Richmond en mode Carrière, il suffit de suivre les étapes suivantes.

Allez dans "Carrière" dans "Modes de jeu" et commencez une "Nouvelle carrière".

Cliquez sur "Télécharger la dernière mise à jour" lorsque l'écran de mise à jour de l'équipe apparaît. Si aucune mise à jour n'est disponible, cliquez simplement sur "Utiliser les équipes actuelles".

Sur l'écran suivant, cliquez sur "Jouer en tant que vrai manager". Maintenant, en haut de l'écran suivant, faites défiler la barre des pays jusqu'à ce que vous atteigniez "Reste du monde".

Faites défiler les managers ci-dessous et Ted Lasso est disponible comme dernière option, dans le coin inférieur droit. Sélectionnez-le et cliquez sur "Avancer".

Son équipe par défaut, l'AFC Richmond, apparaît (vous pouvez la changer si vous le souhaitez, pour une autre équipe ou un club personnalisé). Cliquez sur "Avancer".

Vous devez maintenant transférer l'AFC Richmond dans la ligue de votre choix. Choisissez le club que vous voulez changer, sélectionnez vos "paramètres de carrière" sur l'écran suivant et c'est parti.

Malheureusement, si vous pouvez incarner Ted Lasso dans une carrière de manager et prendre le contrôle de son équipe à l'écran, vous ne pouvez pas incarner Roy Kent ni aucun des joueurs de l'AFC Richmond dans une carrière de joueur.

Quickplay, clubs pros, saisons

Vous pouvez également incarner l'AFC Richmond dans les multiples autres modes solo et en ligne, notamment Quickplay, Pro Clubs et Seasons.

Lorsque vous sélectionnez votre équipe, il vous suffit de faire défiler le pays jusqu'à "Reste du monde" et vous y trouverez l'AFC Richmond.

Écrit par Rik Henderson.