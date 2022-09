Motive Studio confirme qu'il réalise un jeu Iron Man pour EA.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le jeu Marvel d'EA a été annoncé et, comme certains l'ont deviné, il est basé sur Iron Man.

Il est développé par Motive Studio - l'équipe à l'origine de Star Wars : Squadrons et du prochain remake de Dead Space - et sera un jeu d'action-aventure solo à la troisième personne.

Le projet est dirigé par Olivier Proulx, qui a également travaillé sur l'excellent Guardians of the Galaxy pour Square Enix : "C'est un honneur et un privilège d'avoir l'opportunité de réaliser un jeu vidéo basé sur l'un des super-héros les plus emblématiques du divertissement actuel", a-t-il déclaré.

"Nous avons une grande opportunité de créer une histoire nouvelle et unique que nous pouvons faire nôtre. Marvel nous encourage à créer quelque chose de nouveau. Nous avons beaucoup de liberté, ce qui est très engageant pour l'équipe."

Le jeu est en pré-production, donc loin de la sortie. Nous doutons que nous verrons quelque chose de tangible avant un an au minimum - peut-être un teaser à l'E3 2023. EA promet de nous tenir au courant de l'avancement du développement.

En effet, il est plutôt inhabituel qu'un jeu soit annoncé aussi tôt dans son calendrier. Cependant, les spéculations durant les célébrations de la D23 Disney ont peut-être forcé la main à Electronic Arts.

Nous sommes impatients d'en savoir plus sur le projet et nous espérons que la mécanique de vol d'un Tony Stark bien habillé sera meilleure que dans le jeu Avengers actuel.

Écrit par Rik Henderson.