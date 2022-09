Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - FIFA 23 sortira le 30 septembre 2022 sur Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 et PC. Il sera également disponible sur Stadia et NIntendo Switch.

Saviez-vous, cependant, que vous pouvez y jouer plus tôt sur la plupart de ces plateformes ?

Nous vous expliquons ici comment obtenir un accès anticipé à FIFA 23 sur Xbox, PlayStation et PC.

Comment jouer à FIFA 23 en avance

EA mettra FIFA 23 à la disposition de ceux qui auront précommandé l'Ultimate Edition trois jours à l'avance. Cela signifie que, outre les bonus supplémentaires fournis avec cette version, vous pourrez commencer à jouer à FIFA 23 dès le 27 septembre 2022.

Il existe également un autre moyen d'obtenir un accès anticipé, et vous l'avez peut-être déjà sans le savoir.

Les membres d'EA Play pourront télécharger une version d'essai de 10 heures de FIFA 23 le 27 septembre. Elle vous permettra de jouer aux modes de jeu avant de décider si vous souhaitez acheter la version complète.

De plus, EA Play est inclus dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. Donc, si vous vous abonnez à l'un ou l'autre, ou au Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez jouer à la version d'essai de 10 heures de FIFA 23 avant la date prévue.

Si vous possédez une PS4 ou une PS5, vous pouvez également vous abonner à EA Play séparément et y avoir accès.

Un abonnement d'un mois à EA Play sur PlayStation coûte 3,99 £ / 4,99 $ / 3,99 € par mois. Pour ce prix, vous bénéficiez également d'une remise de 10 % sur les FIFA Points et autres achats numériques EA.

Enfin, les propriétaires de PC peuvent faire mieux : ils peuvent s'abonner à EA Play Pro pour 14,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € par mois. Vous obtiendrez ainsi la version complète Ultimate Edition de FIFA 23 sans frais supplémentaires et pourrez y jouer à partir de la même date d'accès anticipé.

