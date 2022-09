Les Sims 4 deviennent définitivement free-to-play en octobre.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si l'envie vous prend de vous plonger dans le jeu et de créer un foyer numérique, nous avons une bonne nouvelle, Les Sims 4 sera gratuit à partir du 18 octobre.

Le jeu existe depuis 2014, donc nous osons dire que les fans hardcore des Sims ont déjà joué leur part, mais pour tous les autres, c'est le moment idéal pour lui donner une chance.

Les Sims 4 sera définitivement free-to-play sur PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.

Si vous avez déjà acheté le jeu, vous pourrez réclamer le tout nouveau kit Desert Luxe en cadeau gratuit, qui comprend des meubles à thème inspirés des paysages désertiques du Sud-Ouest.

Les membresEA Play et EA Play Pro reçoivent également du contenu bonus et pourront jouer avec le pack d'extension Get To Work et le pack d'extension Toddler Stuff.

Étant donné que la franchise Sims s'est toujours fortement appuyée sur les packs d'extension, même avant que les DLC ne deviennent monnaie courante, le passage à un modèle free-to-play est très logique.

Certains ont soupçonné que ce changement pourrait signifier la fin de la route pour Les Sims 4, mais cela ne semble pas être le cas.

Dans un billet de blog, EA a déclaré que "notre équipe est plus dévouée que jamais à développer des expériences nouvelles et significatives pour nos joueurs dans Les Sims 4 et nous continuerons à développer et à sortir des packs, des kits et des livraisons express de Sims dans un avenir prévisible".

Vous pourrez en savoir plus sur l'avenir des Sims 4 lors du live stream du Behind The Sims Summit. Il aura lieu le 18 octobre sur les chaînes YouTube et Twitch des Sims.

Écrit par Luke Baker.