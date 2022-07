Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - EA a déposé une demande de brevet pour une nouvelle technologie qu'elle développe et qui permettrait de proposer du contenu (et des publicités) personnalisé dans ses jeux, le tout adapté au style de jeu de chaque joueur.

EA pourrait ainsi constater que, dans les jeux de son catalogue, vous avez tendance à privilégier les expériences solo approfondies et vous recommander d'autres jeux disponibles.

Il pourrait également vérifier les objectifs du joueur et les rendre plus faciles ou plus difficiles à atteindre, dans le jeu, si vous le souhaitez.

Le brevet a été déposé pour la première fois en avril de cette année et énumère quelques exemples de "personas", terme utilisé par EA pour désigner sa compréhension de la façon dont un joueur joue.

Il s'agit notamment d'"explorateur", de "concurrent", de "collectionneur", de "soutien", de "combattant", de "tank/chef", de "commandant" et de "finisseur", autant d'étiquettes assez courantes dans les différentes communautés de joueurs, le cas échéant.

EA ne s'exprime pas sur le contenu exact que le brevet pourrait couvrir, mais on peut supposer que le champ d'application est assez large à cet égard.

D'une part, il semble que rien ne l'empêche d'offrir aux joueurs qui aiment collecter des ressources la possibilité, par exemple, d'acheter une certaine microtransaction pour obtenir davantage de ce qu'ils recherchent.

Écrit par Max Freeman-Mills.