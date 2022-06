Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dice et EA ont dévoilé la première saison de nouveau contenu pour Battlefield 2042, six mois après son lancement extrêmement difficile - Saison 1 : Zero Hour.

La saison apporte une nouvelle carte dans les Rocheuses canadiennes, de nouvelles armes, de nouveaux véhicules et un nouveau spécialiste à contrôler, mais elle risque d'arriver trop tard pour ressusciter un jeu qui a toujours du mal à attirer les joueurs.

Dice a depuis longtemps une façon de faire avec les bandes-annonces, et la vitrine ci-dessus est certainement assez grandiloquente, faisant la lumière sur les problèmes qui ont frappé le jeu et ont conduit ses développeurs à revenir à la planche à dessin avec une série de mises à jour techniques majeures au cours des derniers mois.

Celles-ci ont abouti à la mise à jour 1.0 récemment déployée, mais la nouvelle saison lancée le 9 juin ajoutera également un Battle Pass de 100 niveaux pour les joueurs, avec des récompenses cosmétiques et d'autres déblocages.

La nouvelle spécialiste est Ewelina Lis, qui apporte un lance-roquettes sophistiqué que les joueurs peuvent contrôler en vue à la première personne pendant qu'elle tire - ce qui pourrait leur permettre de contourner les contre-mesures des véhicules comme les fusées éclairantes pour vraiment égaliser le terrain de jeu.

Vous pourrez également essayer une nouvelle arbalète, avec des carreaux explosifs si vous le souhaitez, ainsi qu'un nouveau fusil de précision et un lanceur de grenades fumigènes. Deux nouveaux hélicoptères (un pour chaque faction) offrent une alternative furtive et moderne à ceux que nous avons déjà pu utiliser.

Écrit par Max Freeman-Mills.