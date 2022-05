Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA et Respawn Entertainment ont annoncé que la suite de Fallen Order de 2019 s'appelle Star Wars Jedi : Survivor et qu'elle sortira en 2023 pour les consoles curren-gen et le PC uniquement.

Cela signifie qu'il sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S mais pas sur PS4 ni Xbox One.

Une bande-annonce a également été diffusée, dans le cadre de la convention Star Wars Celebration.

Il a été révélé que l'intrigue de Star Wars Jedi : Survivor reprend cinq ans après les événements de Fallen Order, avec Cal Kestis, l'un des derniers Jedi de la galaxie, poursuivi par l'Empire.

BD-1 est également de retour, tandis qu'un nouveau casting de personnages le rejoindra dans sa quête tout au long de cette nouvelle action-aventure.

Kestis acquerra cette fois de nouvelles compétences, avec une extension de l'excellente mécanique de combat que nous avons beaucoup appréciée dans le premier jeu.

"Avant même de terminer Jedi : Fallen Order, notre équipe avait une vision de la manière de poursuivre l'aventure pour Cal, BD et l'équipage dans la suite", a déclaré le directeur du jeu pour Respawn, Stig Asmussen.

C'est la semaine du jeu vidéo en association avec Nvidia GeForce RTX. Par Rik Henderson · 30 Peut 2022

"Pour Jedi : Survivor, nous travaillons en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour perpétuer l'héritage de Jedi : Fallen Order. Nous nous appuyons sur une technologie avancée pour créer des combats Jedi plus dynamiques et une narration cinématique pour développer l'histoire de Cal, qui mûrit et survit pendant les temps sombres.

"Nous sommes impatients d'en savoir plus sur le jeu dans le courant de l'année".

Vous pouvez retrouver les dernières informations sur Star Wars Jedi : Survivor dans notre guide pratique ici.

Écrit par Rik Henderson.