Star Wars Jedi 2 : tout ce que nous savons sur la suite de l'Ordre déchu

(Pocket-lint) - Le jeu de Respawn Entertainment Star Wars Jedi : Fallen Order était un joyau légèrement inattendu lorsqu'il est arrivé fin 2019, mêlant des combats difficiles et des mécaniques semblables à celles de Souls avec le monde vibrant de Star Wars.

Aujourd'hui, quelques années plus tard, nous savons qu'une suite est en route, bien que sans titre encore annoncé. Voici tout ce que vous devez savoir sur Star Wars Jedi 2.

EA a annoncé que la suite de Fallen Order était en préparation chez Respawn Entertainment en janvier 2022, et que le directeur du premier jeu, Stig Asmussen, était de retour pour diriger l'équipe.

Le directeur du jeu, Stig Asmussen, et son équipe sont déjà au travail sur le prochain jeu Star Wars Jedi, et un nouveau FPS dirigé par le directeur du jeu Peter Hirschmann est en cours.



De plus, Respawn va s'associer à @bitreactor pour produire un nouveau jeu de stratégie Star Wars - EA Star Wars (@EAStarWars) 25 janvier 2022

Nous n'avons pas entendu beaucoup plus sur le jeu de sources officielles depuis lors, mais les rumeurs de mai 2022 suggéraient fortement que le jeu aurait un nouveau sous-titre, faisant du Jedi l'élément de nom récurrent et abandonnant "Fallen Order".

Selon Jeff Grubb, journaliste chevronné de l'industrie, l'avant-coureur actuel est apparemment Star Wars Jedi : Survivor, ce qui pourrait bien être le nom vers lequel nous nous dirigeons.

Dans le même rapport, Grubb a déclaré qu'il s'attendait à ce que Jedi 2 sorte en 2023, ce qui concorde avec le fait que nous n'avons pas encore vu un aperçu de la jouabilité du jeu, ni même quelques photos montrant son aspect et son ambiance.

Fallen Order était un excellent jeu, mais il a été lancé avec son lot de problèmes techniques et de performances qui ont entraîné des moments un peu difficiles sur les consoles d'ancienne génération. Une version next-gen ultérieure pour la PS5 et la Xbox Series X a démontré à quel point ce matériel est plus à même d'y faire face.

Heureusement, cette fois-ci, les consoles plus anciennes ne seront pas un problème - il a été largement rapporté que le prochain jeu de la série Jedi sera uniquement sur next-gen, en exclusivité sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

C'est tout à fait logique étant donné que d'ici 2023, la PlayStation 4 aura une dizaine d'années. Nous sommes donc impatients de voir ce que Respawn peut faire lorsqu'il s'attaque uniquement aux consoles les plus récentes.

Même si nous admettons d'emblée qu'il s'agit d'une spéculation, nous supposons que Respawn ne va pas bouleverser les règles du jeu après le succès de Fallen Order, en ce qui concerne le gameplay de la suite.

Vous pouvez donc vous attendre à des combats au sabre laser plus serrés, basés sur la parade, qui récompensent la patience et la précision, ainsi qu'à un système d'expérience qui vous fera perdre du temps si vous mourez entre deux points de contrôle.

On peut également s'attendre à un retour de l'utilisation intensive des pouvoirs de la force, puisque le premier jeu vous a permis d'acquérir un éventail de ces capacités en débloquant des souvenirs supprimés de l'entraînement de Cal tout au long de l'histoire.

Les meilleures parties de Fallen Order vous permettent d'explorer des zones de carte un peu plus ouvertes à votre propre rythme pour trouver des chemins secrets et de nouveaux itinéraires. Nous espérons donc que le passage aux consoles next-gen permettra à Respawn de développer ces zones et de créer des mondes encore plus grands.

Fallen Order se terminait avec Cal échappant de justesse à Dark Vador dans toute sa puissance maléfique, après que Trilla ait été tuée par le Seigneur Sith pour ne pas avoir pris soin de Cal.

Cette fin marquante a également permis à Cal de récupérer son statut de Jedi à part entière. On peut donc imaginer que la chasse de l'Empire à l'utilisateur de la force renégat se sera considérablement intensifiée dans la suite.

Cela pourrait signifier que nous aurons droit à une histoire de chat et de souris, mais nous sommes également intéressés de savoir comment les choses pourraient interagir avec la chronologie écrite par la série télévisée Obi-Wan Kenobi, qui a apparemment dû s'assurer qu'elle ne contredisait pas l'histoire du jeu.

Écrit par Max Freeman-Mills.