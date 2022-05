EA confirme que FIFA sera rebaptisé EA Sports FC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il a finalement été confirmé qu'EA abandonnait le nom de FIFA pour sa série phare de jeux de football (ou soccer), qui sera rebaptisée EA Sports FC.

Le changement a été détaillé dans un long article du New York Times, puis confirmé par EA lui-même, mais il reste encore beaucoup de questions à résoudre sur les portraits des joueurs et les clubs qui seront officiellement inclus dans le jeu.

L'information clé pour la plupart des fans est qu'il semble que la grande majorité des clubs se retrouveront probablement toujours dans la FIFA officielle, étant donné les accords qu'elle a en place avec des organisations comme la Premier League au Royaume-Uni et la Ligue des Champions.

Après tout, entre les ligues individuelles, l'UEFA et les autres instances du football, la situation des droits est incroyablement complexe. Il reste à voir si cela signifie qu'un rival comme la série eFootball (anciennement PES) de Konami, dont la renaissance est incertaine, conclura un partenariat avec la FIFA elle-même.

La séparation entre EA et la FIFA après 20 ans de partenariat a fait l'objet de rumeurs pendant des mois, après que la FIFA eut exigé un doublement de ses honoraires et une mise en avant toujours plus importante de sa marque, ce qu'EA aurait pu considérer comme une dilution de sa propre position.

Toutefois, cela signifie que des événements tels que la Coupe du Monde de la FIFA ne figureront probablement pas dans les jeux EA Sports FC lorsqu'ils se produiront, ce qu'EA aura accepté à ce stade.

FIFA 23 sera donc le dernier jeu portant le nom de la FIFA, étant donné que l'accord en cours court encore jusqu'après Qatar 2022, donc une fois que ce jeu sortira, nous devrons nous préparer à une nouvelle ère.

