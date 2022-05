Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA a annoncé un partenariat avec Middle-earth Enterprises pour développer un nouveau jeu gratuit du Seigneur des Anneaux pour mobile.

The Lord of the Rings : Heroes of Middle-earth sera un RPG à collectionner offrant une "expérience sociale et compétitive". Il est développé par Capital Games, le studio à l'origine de Star Wars : Galaxy of Heroes, un jeu de rôle similaire sur iOS et Android.

"Nous sommes très heureux de nous associer à Middle-earth Enterprises pour la prochaine génération de jeux de rôle mobiles", a déclaré Malachi Boyle, vice-président d'EA chargé des jeux de rôle mobiles.

"L'équipe est remplie de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et chaque jour, ils mettent en commun leur formidable passion et leurs talents pour offrir une expérience authentique aux joueurs."

Peu de choses sur le jeu ont été révélées pour l'instant, bien que Boyle ait révélé qu'il mettra en scène des personnages de tous les livres de JRR Tokien : "La combinaison de graphismes haute-fidélité, d'animations cinématiques et d'art stylisé plonge les joueurs dans la fantaisie de la Terre du Milieu où ils affronteront leurs personnages préférés."

Un test bêta limité commencera cet été dans une région qui n'a pas encore été annoncée. Il n'y a pas encore de détails sur le calendrier de lancement complet.

L'autre jeu de Capital, Galaxy of Heroes, est disponible dès maintenant sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.

Meilleurs jeux PC à acheter 2022 : Des jeux fantastiques à ajouter à votre collection Par Adrian Willings · 9 Peut 2022

Écrit par Rik Henderson.