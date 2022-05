Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA a introduit le support cross-play dans FIFA 22 dans le cadre d'un test. Cependant, il y a plusieurs réserves à son utilisation.

Pour commencer, seuls les joueurs sur PS5, Xbox Series X/S et Google Stadia peuvent prendre part au test. De plus, il ne s'applique qu'aux saisons et aux matchs amicaux en ligne, et non aux matchs d'Ultimate Team.

Malgré tout, il s'agit d'une fonctionnalité demandée depuis de nombreuses années et, bien qu'elle exclue les propriétaires de PC, PS4 et Xbox One, au moins certains sur des plateformes différentes peuvent maintenant jouer les uns contre les autres.

Vous pouvez activer et désactiver le cross-play en appuyant sur la touche R2 dans l'écran du menu principal et en appuyant sur le bouton qui apparaît en bas de l'écran (carré pour PS5, par exemple). Il est activé par défaut.

Vous remarquerez peut-être aussi que votre liste d'amis jouables s'est élargie, puisqu'elle inclut ceux qui se trouvent sur d'autres plateformes.

On pense que le test d'EA Sports sur FIFA 22 est effectué en vue d'une implémentation complète dans FIFA 23. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit ensuite étendu à d'autres machines, en raison de contraintes ou même d'avantages injustes qu'elles pourraient offrir.

La communauté des joueurs de FIFA 22 vient également de s'agrandir, puisque les membres de PS Plus ont reçu le jeu gratuitement ces deux derniers jours. N'hésitez pas à vous procurer votre exemplaire et un pack de joueurs gratuit si c'est votre cas.

