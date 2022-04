Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine suite de Star Wars Jedi : Fallen Order pourrait faire l'impasse sur les consoles d'ancienne génération et s'en tenir au matériel plus récent et au PC, selon une source expérimentée du secteur.

Nous savons que le jeu arrive après qu'EA l'ait annoncé en janvier 2022, mais nous n'avons pas du tout obtenu de date de sortie pour le titre, et l'analyste Jeff Grubb affirme qu'il ne sortira pas avant 2023.

C'est également une raison majeure pour laquelle l'abandon des anciennes consoles pourrait être plus acceptable pour l'éditeur EA, puisque de plus en plus de consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S trouvent leur place dans les foyers chaque jour.

S'exprimant dans sa propre émission et comme le rapporte VGC, Grubb a déclaré que le jeu viserait les consoles nouvelle génération et les PC, et qu'il serait donc capable de placer la barre beaucoup plus haut sur le plan graphique. C'est intéressant étant donné que le premier jeu a été lancé avec quelques problèmes de performance sur Xbox One et PS4.

Grubb a fait quelques autres déclarations intéressantes, notamment que le jeu abandonnera la partie "Fallen Order" de son titre, bien que nous ne sachions pas s'il les remplacera par autre chose ou s'il optera pour Star Wars Jedi 2 (ce qui sonne un peu générique à nos oreilles).

Quoi qu'il en soit, étant donné l'accueil positif réservé au premier jeu, il est probable que les gens y prêteront attention lorsque son développeur, Respawn Entertainment, sera prêt à le dévoiler.

Écrit par Max Freeman-Mills.