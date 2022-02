Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA et Dice ont annoncé que la première saison de nouveau contenu à venir pour Battlefield 2042 sera reportée au "début de l'été", afin de libérer plus de temps de développement pour résoudre les problèmes avec le jeu et lui apporter des fonctionnalités que la communauté a été demandant vocalement.

Le retard n'est pas totalement définitif, puisque nous n'avions pas de date de lancement pour le nouveau contenu en premier lieu. On s'attendait à ce que ce contenu arrive début mars et il est maintenant peu probable qu'il apparaisse avant mai au plus tôt.

Aujourd'hui, nous partageons les derniers détails de #Battlefield 2042, notre nouvelle boucle de commentaires des joueurs et une mise à jour du statut de la saison 1.



Apprenez tous les détails : https://t.co/6y8368gebO pic.twitter.com/WrueRz2ICm – Champ de bataille (@Battlefield) 1er février 2022

Dans un article de blog accompagnant les nouvelles , qui a été publié peu de temps avant l'appel aux investisseurs sur les résultats trimestriels d'EA, l'équipe de Battlefield a déclaré qu'elle allait revoir la façon dont elle communique avec les joueurs pour s'assurer que des mises à jour fréquentes sont publiées sur les changements et les ajustements à venir.

Cela fait suite à une période d'environ six semaines au cours de laquelle il y a eu très peu de mises à jour sur ce à quoi on peut s'attendre. Cela commencera, en théorie, lorsque la prochaine mise à jour du jeu modifiera la disposition du tableau de bord. Parmi les autres changements à venir, citons l'arrivée du chat vocal dans le jeu et un système de profil de joueur plus détaillé.

Ceux qui ont acheté l'accès au Year One Pass dans le cadre d'une édition de luxe du jeu recevront un petit pack de contenu de produits cosmétiques dans le jeu en guise d'excuses pour le retard, confirme également le message. Reste à savoir si suffisamment de changements peuvent aider le jeu à ramener certains des nombreux joueurs qu'il a perdus.

Écrit par Max Freeman-Mills.